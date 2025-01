„Sesamstraße“-Star Horst Janson ist tot

Mit Horst Janson ist eine der prägnantesten Figuren des deutschen Fernsehens gestorben. Der Schauspieler, der mit seinen unverwechselbaren Rollen über Jahrzehnte im TV präsent war und viele Zuschauer vor allem wegen seiner Auftritte in der Kinderserie „Sesamstraße“ für sich einnahm, verstarb im Alter von 89 Jahren.

Seine Familie bestätigte den Tod Jansons gegenüber „Bild“. Wie der Familienanwalt der Zeitung bestätigte, sei der Schauspieler schon vor einigen Tagen „friedlich eingeschlafen“. 2024 hatte Janson zunächst einen Schlaganfall erlitten, von dem er sich nur schwer erholte. Ein Sturz sorgte dann auch noch für eine Hirnblutung und brach sich die Hand. In einer Klinik holte sich der Mime dann noch einen Krankenhauskeim.

Horst Janson kannte viele Bühnen

Horst Janson wurde am 4. Oktober 1935 in Mainz geboren. Nach ersten Schritten im Theater wagte er den Sprung ins Fernsehen und Kino. Sein markantes, sympathisches Gesicht und seine wandlungsfähige Ausstrahlung machten ihn schnell zu einem gefragten Darsteller. Mit „Salto Mortale“ und „Der Bastian“ erreichte er ein Millionenpublikum. Auch in internationalen Kinoproduktionen wirkte Janson mit, etwa in „Zwei Kerle aus Granit“ mit Charles Bronson und Tony Curtis sowie „Steiner – Das Eiserne Kreuz, 2. Teil“ an der Seite von Richard Burton und Robert Mitchum.

Anfang der 1980er-Jahre trat Janson dann als „Horst“ in der „Sesamstraße“ auf und gehörte zu den beliebtesten Darstellern, die mit den Puppen spielten. Dem Fernsehen blieb er neben seiner niemals abgebrochenen Theaterarbeit bis zuletzt treu. Bis 2022 war er in weit mehr als 150 TV-Produktionen zu sehen.

Janson hinterlässt seine Ehefrau Hella und die Töchter Laura und Sarah-Jane.