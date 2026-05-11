Sexuellen Missbrauch am Arbeitsplatz stoppen? Fangen Sie mit digitalen Kontrollen und Meldepflicht an

Fotograf Jeff Katz im Interview: „Ich war die Linse, die das Image auffing, das Prince der Welt mitteilen wollte“

Als Frauen in der Politik ist es zutiefst enttäuschend zu erleben, wie unsere Bemühungen um Gerechtigkeit und Gleichstellung von Männern untergraben werden, die in der Öffentlichkeit „Frauensicherheit“ predigen, während sie Frauen im Verborgenen missbrauchen. Die Rede ist natürlich von den jüngsten Schlagzeilen rund um die ehemaligen Kongressabgeordneten Eric Swalwell und Tony Gonzales – beide traten in Schande aus dem Kongress zurück, nachdem beunruhigende Berichte über sexuelles Fehlverhalten aufgetaucht waren, darunter Vorwürfe, Mitarbeiterinnen zu sexuellen Begegnungen gedrängt zu haben.

Wie konnte es so weit kommen?

Vor neun Jahren prangerten wir mit unserem #MeToo-Politikbrief „We Said Enough“ die allgegenwärtige Kultur aus sexueller Belästigung, Diskriminierung, Mobbing und Missbrauch in der Politik an. Wir waren wütend. Durch und durch wütend – aber wir glaubten auch, einen Wendepunkt erreicht zu haben. Und in vielerlei Hinsicht stimmte das. Gespräche über Belästigung, Diskriminierung, Mobbing und Missbrauch – einst auf Flüsternetzwerke und vorsichtig formulierte Textnachrichten unter Frauen beschränkt – hatten endlich einen Namen, einen Hashtag, eine Bewegung.

Wut als Katalysator

Unsere Wut wurde zum Antrieb. Wir Frauen organisierten uns. Wir setzten uns ein. Wir bauten auf. Wir änderten Gesetze, schufen neue Verhaltenskodizes – auch in Parlamenten und im Kongress – und errichteten Systeme der Rechenschaftspflicht. Wir erzielten Fortschritte. Die Kultur veränderte sich. Die Debatte wandelte sich. Menschen, die bisher ungestraft handeln konnten, mussten Konsequenzen tragen. Wir waren und sind stolz auf das, was wir gemeinsam mit Frauen im ganzen Land aufgebaut haben.

Und trotzdem.

Neun Jahre später sind wir wieder wütend. Mehr noch – wir fühlen Schuld und ein vertrautes Ungläubigkeit. Wir haben erneut erlebt, wie glaubwürdige, ernsthafte Vorwürfe gegen Männer in Machtpositionen auftauchten – Männer, deren Verhalten nicht völlig verborgen geblieben war, Männer, die gewarnt worden waren, Männer, die Frauen, die sie respektierten, direkt in die Augen sahen und alles kategorisch abstritten.

Und wir haben dieselben abgedroschenen Reaktionen erlebt: Sind wir sicher? Sind diese Frauen glaubwürdig? Könnten politische Motive dahinterstecken?

Kein Wendepunkt, nur eine Raststätte

Bitte.

Wir dachten, das hätten wir hinter uns gelassen. Haben wir nicht.

Der Wendepunkt war, wie sich herausstellt, kein Ziel. Er war eine Raststätte.

Von Frauen wird nach wie vor erwartet, dass sie es beweisen, melden, eskalieren – auf eigene Faust. Institutionen schützen sich selbst, bevor sie Opfer und Überlebende schützen. Flüsternetzwerke tragen weiterhin die Angst vor Offenlegung. Es wird gesagt – wie auch im Fall Swalwell und Gonzales –, dass manche Bescheid wussten, aber nichts meldeten, weil sie glaubten, es würde ohnehin nichts ändern, oder weil sie Vergeltung fürchteten.

Und das Umfeld ist noch komplexer geworden. Das digitale Zeitalter hat völlig neue Formen von Raubtierverhalten hervorgebracht – Kontakte, die harmlos beginnen und sich zu Belästigung steigern, oft ohne klare Grenzen oder unmittelbare Konsequenzen.

Strukturelle Reformen sind überfällig

Eine Frage, die wir als Bewegung nie vollständig beantwortet haben, lautet: Was gilt als verwertbarer Hinweis? Wie glaubwürdig muss er sein? Wie gehen wir mit der Angst vor Vergeltung um?

Wir wissen, dass die Konfrontation mit Tätern nicht ausreicht. Viele reden sich ein, ihr Verhalten sei willkommen. Viele operieren in Grauzonen, die sie gezielt ausnutzen. Und wir wissen: Ohne strukturelle Reformen wird der Fortschritt ins Stocken geraten.

Daher bieten wir einen Ausgangspunkt – nicht als abschließende Antworten, sondern als notwendige nächste Schritte. Denn diese Debatte ist längst überfällig – um ein Jahrzehnt.

1. Verhaltenskodizes für das digitale Zeitalter aktualisieren

Klare Regeln: keine unangemessenen Gespräche führen und eine zweite Person den eigenen Account im Blick haben lassen. Das Handy nicht zur Belästigung anderer nutzen. Das Handy nicht verwenden, um Bewunderern gegenüber unprofessionell zu reagieren oder sie anzusprechen. Das klingt simpel. Und trotzdem. Immer wieder zeigen Berichte, dass Männer in Machtpositionen Textnachrichten, Snapchat, Instagram und andere soziale Medien nutzen, um zu „connecten“ – oder um ein Gespräch mit einer bewundernden Unterstützerin in etwas anderes zu verwandeln.

Jedes öffentliche Büro oder Wahlkampfbüro muss schädliche Kontaktaufnahme klar definieren – und diese Definition muss digitales Verhalten einschließen. Interne Kontrollen müssen eingeführt werden, inklusive der Überwachung offizieller Accounts. Algorithmen sozialer Medien mögen Verhalten beschleunigen, rechtfertigen es aber nicht. Ein zweites Augenpaar sollte als Deeskalationswerkzeug begriffen werden, nicht als Eingriff in die Privatsphäre.

2. Konsequenzen im Voraus festlegen

Institutionen sollten Rechenschaftspflicht nicht im Krisenmoment improvisieren. Klare, vorab festgelegte Konsequenzen, die an Kategorien von Fehlverhalten geknüpft sind, stellen sicher, dass Maßnahmen nicht durch Politik, Angst oder Bequemlichkeit verzögert werden.

3. Meldepflicht einführen

Alle zu Meldepflichtigen machen. Wenn sich nicht verhindern lässt, dass der Chef auf Snapchat unterwegs ist, muss zumindest jemand anderes diesen Austausch im Blick haben und im Keim ersticken. Wenn jede Person im Büro anstößiges Verhalten melden muss, ist es weniger wahrscheinlich, dass es überhaupt stattfindet. Und die Angst vor Vergeltung würde abnehmen, wenn alle wüssten: Wer seinen Job behalten will, muss Belästigung am Arbeitsplatz melden. Eine verbindliche Meldepflicht verlagert die Last weg von den Betroffenen hin zu jenen, die von dem Fehlverhalten wissen oder ihm nahestehen. Zu oft bleiben „offene Geheimnisse“ ungemeldet, bis der Schaden sich vervielfacht hat.

4. Hinschauen statt wegschauen

Zu viele Führungspersönlichkeiten leihen Tätern unwissentlich ihre Glaubwürdigkeit. Die Kluft zwischen Mitarbeitenden und Führungsebene darf keine Entschuldigung für Schweigen sein. Echtzeitkommunikation normalisieren. Eine Kultur schaffen, in der Menschen aktiv eingreifen, statt passiv zuzuschauen.

5. Unabhängige Meldewege schaffen und Muster verfolgen

Interne Systeme versagen oft, weil sie dazu gebaut sind, Institutionen zu schützen. Betroffene und Zeugen brauchen vertrauenswürdige, externe Mechanismen, die unvoreingenommen ermitteln können. Und diese Systeme müssen Muster über die Zeit hinweg erfassen – denn Raubtierverhalten ist selten ein Einzelfall. Es wiederholt sich.

Wir können nicht behaupten, dass diese Reformen jedes Fehlverhalten verhindert hätten – Täter finden schließlich immer einen Weg. Aber seien wir ehrlich: Wenn anzügliche Kommentare oder übergriffiges Verhalten in einem Büro von Swalwell oder Gonzales von jemandem beobachtet worden wären – jemandem mit Meldepflicht –, der diesen Vorfall dann tatsächlich den zuständigen Stellen gemeldet hätte, wäre vieles Leid zu verhindern gewesen. Und am Ende hätten die vermeintlichen „Guten“, die sich für Frauensicherheit einsetzen, eine ständige digitale Kontrolle gehabt, die sicherstellt, dass sie das praktizieren, was sie predigen.

Das sind unsere Vorschläge.

Was sind Ihre?

Adama Iwu arbeitet seit über 20 Jahren in der Politik in Kalifornien und anderen Bundesstaaten. 2017 wurde sie auf dem Cover des TIME-Magazins als „Silence Breaker“ gewürdigt, weil sie den wegweisenden #MeToo-Politikbrief „We Said Enough“ verfasst hatte. Christine Pelosi ist Anwältin für Frauenrechte, dreifache Buchautorin und langjährige Aktivistin der Demokratischen Partei. Sie hat We Said Enough gemeinsam mit Iwu und anderen mitgegründet und ist weiterhin als Pro-bono-Anwältin für Überlebende von Belästigung und Missbrauch tätig. Sie kandidiert für den kalifornischen Senat.