Die unvollendete #MeToo-Abrechnung der Musikindustrie

April ist Sexual Assault Awareness Month, und ich schreibe diesen offenen Brief nicht, um jemanden an den Pranger zu stellen, sondern um Sie einzuladen.

Die Musikindustrie hatte in den vergangenen Jahren mehrere Gelegenheiten zur Abrechnung. Bisher hat sie es geschafft, dieser Abrechnung aus dem Weg zu gehen. Was wir stattdessen erlebt haben: Einzelmomente, isolierte Gerichtsurteile und öffentliche Spektakel, die Schlagzeilen produzieren, aber keinen systemischen Wandel gebracht haben – den diese Branche dringend braucht. Die Welle der Aufmerksamkeit, die Hollywood auf dem Höhepunkt der #MeToo-Bewegung erfasste, rollte an der Musikindustrie größtenteils vorbei. Und obwohl der Druck in den letzten Jahren gestiegen ist, war die Antwort der Branche vor allem: Schweigen.

Historisch gesehen war das rechtliche Zeitfenster für Betroffene sexueller Gewalt, um Gerechtigkeit zu suchen, erschreckend eng. Im Strafrecht hatten Staatsanwälte in New York für die meisten Sexualverbrechen als Felony nur fünf Jahre Zeit, um Anklage zu erheben. Im Zivilrecht blieben Betroffenen lediglich drei Jahre, um Klage einzureichen. In Kalifornien betrug die Verjährungsfrist für die strafrechtliche Verfolgung von Vergewaltigungen zehn Jahre, für zivilrechtliche Klagen drei Jahre.

Enge Fristen, echte Folgen

Wer versteht, wie Trauma tatsächlich funktioniert – wie lange es dauern kann, das Erlebte zu verarbeiten, die richtigen Worte dafür zu finden, sich sicher genug zu fühlen, um an die Öffentlichkeit zu gehen –, der weiß: Diese Fristen waren nie realistisch. 2019 verlängerte New York die strafrechtliche Verjährungsfrist für bestimmte Sexualdelikte auf bis zu 20 Jahre und weitete das zivilrechtliche Zeitfenster ebenfalls auf 20 Jahre aus. Kalifornien schaffte 2016 die Verjährungsfrist für die strafrechtliche Verfolgung von Vergewaltigungen vollständig ab und räumte Betroffenen sexuellen Missbrauchs zehn Jahre für zivilrechtliche Klagen ein. Doch keine dieser Änderungen galt rückwirkend – wer sein Zeitfenster bereits verpasst hatte, blieb weiterhin vom Rechtssystem ausgesperrt.

2022 wurde in New York der Adult Survivors Act (ASA) verabschiedet, um diese Lücke zu schließen. Er öffnete ein einjähriges Rückwirkungsfenster, das es Betroffenen ermöglichte, Zivilklagen einzureichen, die zuvor durch Verjährungsfristen blockiert worden waren – unabhängig davon, wann der Missbrauch stattgefunden hatte. Der Victims of Gender-Motivated Violence Act der Stadt New York schuf einen weiteren Rechtsweg für Betroffene. Mehr als 3.500 Klagen wurden eingereicht, bevor das ASA-Fenster im November 2023 schloss, und die Musikindustrie stand im Zentrum einiger der aufsehenerregendsten Fälle. Die unter diesen Rückwirkungsfenstern eingereichten Klagen legten nicht nur individuelles Fehlverhalten offen. Sie legten Systeme bloß, institutionelles Schweigen und eine Kultur, die Ruf und Umsatz allzu oft über die Sicherheit der Menschen stellte, deren Leben und Arbeit die Branche am Laufen halten.

Kalifornien zog nach mit dem Sexual Abuse and Cover-up Accountability Act – einem eigenen Rückwirkungsfenster, das zivilrechtliche Ansprüche wegen sexueller Übergriffe unter bestimmten Bedingungen wieder aufleben ließ. Ein einjähriges Fenster für Vorfälle vor 2009 erforderte den Nachweis einer institutionellen Vertuschung. Ein verwandtes zweijähriges Fenster für Vorfälle nach dem 1. Januar 2009 war weiter gefasst, sollte aber Ende dieses Jahres schließen. Nachdem die vage Formulierung des ursprünglichen Gesetzes zu uneinheitlichen Gerichtsentscheidungen geführt hatte, verabschiedete der kalifornische Gesetzgeber ein zweites Gesetz, den Justice for Survivors of Sexual Assault Act, der am 1. Januar 2026 in Kraft trat.

Neue Gesetze, altes Schweigen

Das neue Gesetz öffnete ein weiteres zweijähriges Einreichungsfenster, das vollständig rückwirkend gilt und die Möglichkeiten der Betroffenen erweitert, individuelle Täter für sexuelle Übergriffe zur Rechenschaft zu ziehen – unabhängig davon, wie lange die Taten zurückliegen, ohne dass sie zusätzlich ein Unternehmen benennen oder eine Vertuschung behaupten müssen. Dieses Fenster schließt am 31. Dezember 2027. Diese Gesetze betreffen nicht nur Gerichtssäle. Sie betreffen die Kultur. Diese Welle gesetzlicher Veränderungen signalisiert, dass das Rechtssystem realistischere Wege schaffen will, um mit dem gesellschaftlich gewachsenen Verständnis der Dynamiken Schritt zu halten, die sexuelle Gewalt erst möglich machen.

„In einer Branche, in der so vieles informell abläuft – in Studios spät nachts, bei privaten Veranstaltungen, wo die Grenzen zwischen Business und Privatleben verschwimmen –, sind die Gelegenheiten zum Machtmissbrauch allgegenwärtig. Tiffany Red “

Und dennoch: Trotz all dieser neuen Gesetze und Klagen hat die Branche ihre Abrechnung noch immer nicht erlebt. Ruhm, Reichtum und Macht verzerren und verhindern Gerechtigkeit weiterhin. Was Fankultur und Popkultur immer wieder beweisen: Wenn jemand talentiert genug, berühmt genug und reich genug ist, wird es immer Menschen geben, die bereit sind, über seine Verbrechen hinwegzusehen – besonders wenn diese Verbrechen sexueller Natur sind. Nostalgie und Starruhm haben eine Weise, Menschen in ihren Bann zu ziehen. Ich habe das aus nächster Nähe erlebt. Ruhm ist eine besondere Form von Macht, die Menschen dazu bringt, Dinge zu ignorieren, die sie von „normalen Menschen“ niemals tolerieren würden. Wenn die beschuldigte Person jemand ist, dessen Musik der Soundtrack ihres Lebens ist, ist die öffentliche Reaktion keine Empörung. Es ist eine Verhandlung. Es ist: „Aber ich liebe diesen Song.“ Prominenz verwandelt die Suche nach Gerechtigkeit in „Content“. Sie macht Betroffene zu Figuren in der Geschichte eines anderen. Und sie gibt der Branche die Erlaubnis, das zu tun, was sie schon immer getan hat: warten, bis der Nachrichtenzyklus vorbei ist, und weitermachen.

Dieselbe Machtdynamik in der Branche spielt sich täglich hinter verschlossenen Türen und abseits von Kameras ab und macht die Verletzlichsten anfällig für Manipulation oder Schlimmeres. Die Gatekeeper, die darüber entscheiden, ob dein Song ausgewählt wird, ob dein Deal unterzeichnet wird oder ob du wieder in potenziell lebensverändernde Räume eingeladen wirst, besitzen einen Einfluss, der weit über den professionellen Bereich hinausreicht. Und in einer Branche, in der so vieles informell abläuft – in Studios spät nachts, bei privaten Veranstaltungen, wo die Grenzen zwischen Business und Privatleben verschwimmen –, sind die Gelegenheiten zum Machtmissbrauch allgegenwärtig.

Die Musikindustrie lebt von Zusammenarbeit. Sie lebt von Vertrauen. Ein Songwriter betritt eine Session mit einem Producer, den er vielleicht noch nie getroffen hat. Ein Artist trifft sich mit einem Executive hinter verschlossenen Türen, um einen Deal zu besprechen, der sein Leben verändern könnte. Eine junge Führungskraft erscheint am ersten Arbeitstag mit dem einzigen Wunsch, zu beweisen, dass sie dazugehört. All diese Momente erfordern ein Umfeld, in dem sich Menschen sicher genug fühlen, um zu erschaffen, zu verhandeln, zu lernen und Nein zu sagen – ohne Konsequenzen fürchten zu müssen. Wir alle wissen, dass dieses Umfeld nicht immer existiert. Und zu viele von uns haben weggeschaut.

Zahlen, die anklagen

Eine globale Studie aus dem Jahr 2024 von MIDiA Research, TuneCore und Believe befragte mehr als 4.100 Musikschaffende und Branchenprofis in 133 Ländern und stellte fest, dass drei von fünf Frauen in der Musikindustrie sexuelle Belästigung erlebt haben und eine von fünf sexuelle Übergriffe. Mehr als 70 Prozent dieser Frauen haben es nicht gemeldet – aus Angst vor Vergeltung und dem Glauben, dass sich ohnehin nichts ändern würde. Und bei den Frauen, die sich doch gemeldet haben, waren die Ergebnisse kaum besser. 56 Prozent gaben an, dass ihre Aussagen ignoriert oder abgetan wurden, und fast ein Drittel wurde aufgefordert, zu schweigen.

Warum hat sich also nichts verändert? Ein Teil der Antwort liegt in den Strukturen.

Einer der größten Unterschiede zwischen der Filmindustrie und der Musikindustrie ist die Organisation. Hollywood hat Gewerkschaften, Gilden und kollektive Interessenvertretungen, die Beschäftigte in der gesamten Branche vertreten. Als die #MeToo-Bewegung begann, führten diese Strukturen die Bewegung zwar nicht an, gaben ihr aber einen Ort zum Andocken und wurden zu Vehikeln für neue Verhaltenskodizes, Meldesysteme und Schutzmaßnahmen. Die Musikindustrie verfügt nicht über dieselben Strukturen – aber das bedeutet nicht, dass wir machtlos sind. Es bedeutet, dass wir anders bauen müssen. Man braucht keine Gewerkschaft, um geeint zu sein. Man muss nicht kollektiv verhandeln, um ein kollektives Bewusstsein zu haben. Die Sicherheit der Menschen in den Räumen, in denen Musik entsteht, ist eine Frage der Menschenrechte – und das sollte etwas sein, worüber jedes Unternehmen in dieser Branche an einen Tisch kommen kann.

Eine Branche unter Beobachtung

Die letzten Jahre haben das unmöglich zu ignorieren gemacht. Wir haben die Bundesanklage und Verurteilung einer der mächtigsten Persönlichkeiten der Musikgeschichte erlebt – wegen Vorwürfen, die mit der Ausbeutung von Menschen innerhalb seiner eigenen Organisation zusammenhingen. Wir haben Betroffene beobachtet, die mit enormen persönlichen Kosten an die Öffentlichkeit gegangen sind, um Geschichten zu erzählen, die zu viele Menschen in dieser Branche längst kannten.

Und trotzdem bleibt die Frage: Was tun die Unternehmen dagegen? Nicht die Einzelpersonen. Die Unternehmen. Die Plattenlabels, Musikverlage, Managementfirmen, Studios und Agenturen. Die Institutionen, die Karrieren finanzieren, Reichweiten vergrößern und entscheiden, welches Verhalten angegangen wird und welches ignoriert bleibt.

Als Gründerin von The 100 Percenters, einer gemeinnützigen Organisation, die darauf abzielt, die Standards der Musikindustrie so zu verändern, dass jede arbeitende Musikschaffende eine sichere und nachhaltige Karriere aufbauen kann, habe ich lange genug zugesehen, wie diese Branche ihrer Abrechnung ausweicht. Als Reaktion auf diese Realität haben The 100 Percenters das Safe Music Business Pledge ins Leben gerufen. Eine öffentliche Verpflichtung von Unternehmen der gesamten Musikbranche zu vier klaren Grundsätzen: Schützt eure Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Arbeitsplatz und in Studiosessions; meldet Belästigung und Missbrauch, wenn sie vorkommen, und handelt; duldet kein unangemessenes oder missbräuchliches Verhalten; und schafft einen sicheren Raum für diejenigen, die sich nicht geschützt fühlen.

Das Pledge und seine Forderungen

Das war’s. Vier Verpflichtungen. Keine davon ist kontrovers.

Organisationen wie die Recording Academy, BMI, SONA, LVRN und andere haben das Pledge bereits unterzeichnet, und wir freuen uns über weitere Unterstützung dieser wichtigen Arbeit. Wir suchen Plattenlabels, Verlage und Managementfirmen mit Artists, Songwritern, Producern und Angestellten in ihren Reihen. Unternehmen, die die Ressourcen und den Einfluss haben, den Standard für die gesamte Branche zu setzen.

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Wer das Pledge nicht unterzeichnet hat, ist damit nicht automatisch unsicher, und wer es unterzeichnet, ist damit nicht automatisch sicher. Aber die Unterzeichnung sendet ein Signal, das zählt. Es sagt euren Artists, euren Songwritern, euren Producern und euren Mitarbeitenden: Wir sehen das Problem und sind bereit, etwas dagegen zu tun.

Die Gesetze entwickeln sich weiter, die Kultur verschiebt sich, Betroffene erheben ihre Stimme, und die Öffentlichkeit schaut zu. Die Abrechnung, der diese Branche bislang ausgewichen ist, kommt. Die Frage ist, auf welcher Seite davon ihr stehen werdet.

Jetzt handeln

Wenn euer Unternehmen das Safe Music Business Pledge noch nicht unterzeichnet hat, besucht bitte the100percenters.com und tut es diesen Monat. Wenn ihr als Artist, Songwriter oder Producer diese Zeilen lest, bitte ich euch, das Pledge mit den Unternehmen zu teilen, mit denen ihr zusammenarbeitet, und ihnen zu erklären, warum es euch wichtig ist. Auf unserer Website haben wir sogar eine Vorlage vorbereitet, die das so einfach wie möglich macht.

Das Safe Music Business Pledge ist ein konkreter Schritt dahin, sicherzustellen, dass die Menschen, die die Musik erschaffen, die dieses gesamte Ökosystem antreibt, dies ohne Angst tun können. Die Branche ist auf Songs gebaut. Sorgen wir dafür, dass alle, die sie schreiben, produzieren und aufführen, jeden Raum betreten können in dem Wissen, dass sie geschützt sind.