Garbage: Warum Shirley Manson Beachbälle hasst

Shirley Manson hat ihre Haltung zu Beachballs nicht geändert, auch nicht, nachdem sie viral ging, weil sie bei Garbages jüngstem Auftritt beim Good Things Festival in Melbourne einen Zuschauer beschimpfte, der unablässig Bälle in Richtung Bühne schlug. Ebenso wenig hat sie ihre Haltung zur humanitären Krise in Palästina geändert. Und sie nutzt die virale Aufmerksamkeit, um genau darauf hinzuweisen.

„Das Einzige, was mich ein bisschen schockiert, ist, dass mehr Aufhebens darüber gemacht wurde, dass ich Beachballs beleidigt habe, als über 20.000 palästinensische Kinder, die jetzt verdammt noch mal unter der Erde liegen“, sagte Manson während eines Headliner-Auftritts in Brisbane. „Während die Briten irgendeine verrückte antichrist-Rhetorik auskochen, möchte ich Sie nur daran erinnern, was im Leben wirklich wichtig ist.“

„Vielleicht macht Sie ein Beachball glücklich, und dafür entschuldige ich mich“, fuhr Manson fort. Diese Entschuldigung folgte auf die Begegnung mit dem Zuschauer, den sie zuvor so kritisiert hatte und dem sie entgegengeschleudert hatte: „Sie sind ein verdammter mittelalter Mann in einem lächerlichen Hut … Ich möchte buchstäblich Leute bitten, Ihnen ins verdammte Gesicht zu schlagen. Aber wissen Sie was? Ich bin eine Lady, also tue ich es nicht.“

Shirley Manson pfeift auf Traditionen

Beachballs haben in einigen Live-Musik-Umgebungen eine gewisse Tradition, und Manson ist schlicht kein Fan des Strandes. In ihrer ersten Reaktion auf die Kontroverse legte sie nach. „Ich bin in eine Band eingestiegen, weil ich DEN VERDAMMTEN STRAND GEHASST HABE“, schrieb sie auf Threads. „Und ich bin in eine Band eingestiegen, weil ich Siouxsie and the Banshees und The Cure hören wollte und dunkel und schön sein wollte… Ich bin so müde davon, dass Leute Musik gratis nehmen und uns alle behandeln, als wären wir Zirkusartisten.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„Wenn ich Sie mit Ihren gesegneten Beachballs verärgert habe, entschuldige ich mich demütig“, sagte Manson weiter auf der Bühne. Vor einem Meer von noch mehr Beachballs. „Ich hätte jedoch wirklich gern, dass die Regierungen sich dafür entschuldigen, was zum Teufel in Palästina passiert.“

Vergangene Woche betonte die Präsidentin der UN-Generalversammlung Annalena Baerbock die Notwendigkeit „entscheidenden Handelns“, um den Konflikt zwischen Israel und Palästina zu beenden. „Alles, was in den letzten zwei Jahren geschehen ist, hat nur unterstrichen, was wir seit Jahrzehnten wissen. Der israelisch-palästinensische Konflikt kann nicht durch illegale Besatzung, de-jure- oder de-facto-Annexion, erzwungene Vertreibung, wiederkehrenden Terror oder dauerhaften Krieg gelöst werden“, sagte sie. „Wir müssen sicherstellen, dass die Feuerpause gefestigt wird und dauerhaft zum Ende der Feindseligkeiten führt.“

Baerbock bemerkte außerdem, dass seit Beginn der Feuerpause im Oktober mindestens 67 Kinder getötet wurden. Im November meldete das Gesundheitsministerium in Gaza laut Associated Press, dass die palästinensische Opferzahl seit 2023 inzwischen 70.000 erreicht habe. Von diesen Todesfällen wurden 352 nach Inkrafttreten der Feuerpause gezählt.