Franz Ferdinand haben sich gegen die Nutzung ihres Songs „Take Me Out“ aus dem Jahr 2003 durch die israelischen Verteidigungsstreitkräfte (IDF) in einem Propagandavideo ausgesprochen. Frontman Alex Kapranos teilte das Video am Wochenende auf Instagram und kritisierte die IDF dafür, ihre Musik „ohne unsere Zustimmung“ verwendet zu haben.

Das IDF-Video zeigt Aufnahmen von Kampfjets und Explosionen, während ein israelischer Soldat die jüngsten Angriffe seines Landes auf den Iran feiert. Der Post trägt die Bildunterschrift: „Operation Roaring Lion – so wird’s gemacht.“

„Diese kriegstreiberischen Mörder benutzen unsere Musik ohne unsere Zustimmung“, schrieb Kapranos. „Das macht uns gleichermaßen angewidert und wütend. Irgendwie typisch, oder? Einfach ranstapfen und nehmen, was ihnen nicht gehört – mit einer widerwärtigen Arroganz…“

Angriff auf den Iran

Am 28. Februar starteten Israel und die USA eine gemeinsame Militäroperation gegen den Iran, die Donald Trump Operation Epic Fury nannte. Trump kündigte in einem Truth-Social-Post an, dass Irans Oberster Führer, Ayatollah Ali Khamenei, bei den Angriffen getötet worden sei. Der Iran bestätigte seinen Tod später.

Der Iran schlug kurz darauf mit Raketenangriffen auf israelische Ziele sowie auf US-Militärbasen in mehreren arabischen Ländern zurück, darunter Bahrain, die Vereinigten Arabischen Emirate und Katar.

Trump erklärte seither, er werde die Kontrolle darüber übernehmen, wen der Iran als nächsten Obersten Führer auswählt. „Er muss unsere Zustimmung einholen“, sagte Trump am Sonntag gegenüber ABC News über einen möglichen neuen Obersten Führer. „Wenn er unsere Zustimmung nicht bekommt, wird er nicht lange überleben.“

Franz Ferdinand und Politik

Franz Ferdinand haben ihre politischen Ansichten bereits in der Vergangenheit deutlich gemacht, unter anderem mit ihrer Trump-Kritik im Song „Demagogue“ aus dem Jahr 2016. Der Song erschien im Rahmen von 30 Days, 30 Songs, einer unabhängigen Kampagne von „Artists for a Trump-free America“. Nach Trumps Wahl zum Präsidenten twitterte Kapranos: „Bin ich wirklich aufgewacht? Oder tippe ich das noch als Teil des Albtraums? Fühlt sich erschreckend real an.“

Franz Ferdinands jüngstes Album „The Human Fear“ erschien im vergangenen Jahr. Die Band wird im März und April auf Tour durch das Vereinigte Königreich und Europa gehen.