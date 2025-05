„Simpsons“ holen (ur-)alte Charaktere zurück in die Serie

Es hat sich herumgesprochen, dass die Macher der „Simpsons“ in den letzten Jahren verstärkt versuchen, der langlebigen Cartoon-Sitcom einen neuen Anstrich zu verpassen. Frische Geschichten, neu entwickelte Charaktereigenschaften der Hauptfiguren – und offensichtlich auch ein neuer Schwerpunkt auf Nostalgie für die Fans der Goldenen Ära der Gelben.

So tauchten in der 36. Staffel allein in der Premieren-Episode „Bart’s Birthday“ (Barts Geburtstag) Larry Burns, der echte Seymour Skinner und sogar Homers Kojoten-Geistführer wieder auf. Jeder von ihnen hatte eine Art Star-Auftritt in einer Episode, blieb aber danach nur Anekdote und spielte keine weitere Rolle mehr.

In der neuen Folge „Full Heart, Empty Pool“ fand dieser Trend eine lustige Fortsetzung. Homer und Grampa erfinden hier eine brandneue Sportart namens „Noodleball“ in leeren Pools. Als dies zum Hit wird, gibt es Stunk von wütenden Schwimmern, von denen einer darauf hinweist, dass „selbst sehr große Menschen einen Platz zum Schwimmen brauchen“.

„Simpsons“ erinnern an einen fiesen Gag

Und wer ist dieser „große Mann“? Ja, genau – DER große (namenlose) Mann aus der Highlight-Folge „22 Short Films About Springfield“ (22 Kurzfilme über Springfield, mit der legendären „Pulp Fiction“-Parodie). In der Episode fuhr er einen wirklich sehr engen VW-Käfer fuhr.

Als Nelson ihn auf seine berüchtigte verspottet, rastet der Mann aus, steigt aus seinem Auto und zwingt schließlich, mit heruntergelassener Hose durch die Straßen zu marschieren. Eine Szene, die den Disney-Bossen heute sicher Kopfschmerzen bereiten würde.

Vorbild für den wütenden Riesen war übrigens Comedy-Autor Ian Maxtone-Graham, der 2,03 Meter groß ist und für die „Simpsons“ und „Saturday Night Live“ schrieb.