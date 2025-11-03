Die „Simpsons“ werden zu einem Teil von „Fortnite“

Prince-Toningenieurin Susan Rogers: „Das war weise, taktisch klug – und für einen Rockstar einzigartig“

Burmeister und Lange im Interview: „Fans von Depeche Mode sind gnadenlos“

Wie am Samstag (01. November) in einem offiziellen Epic-Games-Blogbeitrag angekündigt, gibt es ein Crossover zwischen der langjährigen Zeichentrickserie „Die Simpsons“ und einer der weltweit beliebtesten Online-Multiplayer-Plattformen – „Fortnite“.

Spieler dürfen sich auf eine Reihe neuer Charakter-Skins, Kosmetikartikel und eine brandneue Karte für 80 Spieler namens Springfield Island in Battle Royale freuen.

Neue Skins und die Karte „Springfield Island“

Das Update für den kostenlosen Online-Shooter erscheint als Teil des kostenpflichtigen Battle Pass. Dieser bietet Zugang zu Premium-Outfits, darunter Homer, Marge und Flanders, sowie „Simpsons“-Versionen der „Fortnite“-Avatare Fishstick und Peely.

Während diese Premium-Gegenstände über den Pass erworben werden können, bleibt die neue Multiplayer-Karte während des gesamten Events kostenlos verfügbar. Das gilt auch für die klassische Basisinsel von Battle Royale.

Zeitgleich führt Epic Games eine neue Funktion namens Sidekicks ein. Damit können Spieler kleine Haustiere erwerben, die ihnen im Spiel in Echtzeit folgen. Das erste dieser Begleiter basiert zwar nicht direkt auf den „Simpsons“, aber der bananengelbe Hund Peels passt thematisch perfekt ins Crossover-Universum.

Cel-Shading und Springfield

Wie frühere Skins, die auf Zeichentrickfilmen basieren, werden auch die „Simpsons-Avatare“ im Cel-Shading-Stil gestaltet, um ihrem ikonischen Serienlook treu zu bleiben. Die gesamte Welt von Springfield wird den ganzen November über spielbar sein.

Jede Woche erscheinen zusätzliche Updates und neue Inhalte – präsentiert in animierten Kurzfilmen, die gemeinsam mit Gracie Films, dem Produktionsteam hinter den „Simpsons“, produziert werden.

Der erste Kurzfilm mit dem Titel „Apocalypse D’Oh“ feierte bereits sein Debüt in den sozialen Medien. Drei weitere folgen an am 10., 17. und 24. November (jeweils Montag). Alle Kurzfilme sind zudem auf Disney+ verfügbar, wo derzeit alle Staffeln der Serie gestreamt werden können.

„Simpsons“ auch in Lego Fortnite und Rocket League

Wie die meisten neuen Skins und Kosmetikartikel der letzten Jahre lassen sich auch die Inhalte zum Thema „Simpsons“ auf andere „Fortnite“-Erlebnisse übertragen – insbesondere auf „Lego Fortnite“, wo die Charaktere als Minifiguren-Versionen auftreten.

Darüber hinaus kooperiert Epic Games mit den „Simpsons“ bei einem zeitlich begrenzten Event in Rocket League, bei dem neue kosmetische Gegenstände verfügbar sein werden.

Fortnite ist kostenlos spielbar auf Nintendo Switch, Switch 2, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, macOS, Windows, Android und iOS. Der Zugang zum „Simpsons Battle Pass“ kostet 1.000 V-Bucks (etwa 8,99 Euro).