Smashing Pumpkins: neue Single „Beguiled“ und 33-Song-Album „Atum“

Die Smashing Pumpkins haben am Dienstag (20. September) ihre neue Single „Beguiled“ vorgestellt, ein Vorbote eines von Billy Corgan als „Rockoper in drei Akten“ bezeichneten neuen Werks: „Atum“ (ausgesprochen wie „Autumn“, „Herbst“). Abschließendes Erscheinungsdatum: April 2023.

„Atum“ wird 33 Song umfassen und als offizieller Nachfolger des 1995er-Albums „Mellon Collie and the Infinite Sadness“ sowie „Machina/The Machines of God“ (2000) fungieren. Die Stücke sollen nach und nach veröffentlicht werden: Jeder Akt mit elf Songs wird alle elf Wochen auf digitalen Streaming-Plattformen erscheinen, dazu gibt es eine neue Podcast-Serie Corgans, „Thirty-Three with William Patrick Corgan“ (Gast in Episode 1: Mike Garson). „Akt 1“ kommt am 15. November heraus, „Akt 2“ am 31. Januar 2023, Akt 3 am 21. April 2023 – zusammen mit einem Special Edition Boxset mit allen 33 Albumtracks und 10 zusätzlichen unveröffentlichten Songs. In dieser Woche stellt Billy Corgan im Podcast die die Tracks „Atum“ und „Butterfly Suite“ vor.

Lyric Video:

Auf der Pumpkins-Seite kann man das Boxset bereits bestellen, unsigniert und signiert.