Billy Corgan sang bei Marilyn Mansons Geburtstagssause

Manche waren erstaunt, Billy Corgan bei der Feier zu Marylin Mansons 56. Geburtstag zu sehen. Vanessa Alexandra, eine Freundin Mansons, hat Fotos und Videos von der Veranstaltung am 5. Januar gepostet, die „in einer Bar oder einem Restaurant“, vermutlich in Los Angeles, stattfand.

Corgans Anwesenheit war insofern überraschend, als Manson den kahlköpfigen Sänger der Smashing Pumpkis vor Jahren mit der Comic-Figur Charlie Brown verglich. Corgan war nicht amüsiert. Erst nach einem Gastauftritt Mansons bei einem Konzert der Smashing Pumpkins in London wurde der Streit beigelegt.

Lauter Stargäste

Bei der Geburtstagssause waren auch James Iha, der Gitarrist der Smashing Pumpkins, John 5 von Mötley Crüe und Ronnie Radke von Falling In Reverse zugegen. Die Gäste sangen gemeinsam „Happy Birthday“ in einer A-capella-Version ohne schwere Gitarren. Marilyn Manson dankte den Anwesenden dafür, dass sie ihm dabei geholfen haben, seit vier Jahren nüchtern zu bleiben.

So auch am Abend seines 56. Geburtstags. Die Torte für den bleichen Jubiliar wurde vom Patissier in den angemessenen Farben zubereitet.