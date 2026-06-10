$OHO BANI x Rémy Martin: Wie gut Cognac nach Wedding passt

Altbau-Charme trifft klassische Eleganz

Ein unscheinbarer Hinterhof im Wedding führt zu dem Ort, an dem millionenfach gestreamte Songs entstehen: das Studio des Berliner Künstlers $OHO BANI. Wer die Musik des 27-Jährigen hört, merkt schnell, dass sich eine Marke, ein Getränk, immer wieder einschleicht: „Rémy Martin Cognac“. Daraus entstand die erste Kooperation von Rémy Martin mit einem deutschen Künstler, zu dessen Event wir eingeladen wurden.

Berliner Altbau-Charme, geschmückt von schallisolierten Wänden, Bildschirmen und Instrumenten, trifft auf klassische Eleganz in flüssiger Form. Ein buntes Blumenarrangement, umgeben von Süßigkeiten und herzhaften Kleinigkeiten empfängt uns. Was die eigentümliche Konstellation aus kandiertem Ingwer, getrockneten Früchten, Zimtstangen und vielem mehr bedeutet, sollten wir im Laufe des sonnigen Nachmittags erfahren.

Nach einem erfrischenden „Horse’s Neck“, einem ein Mixgetränk aus Rémy Martin VSOP Cognac, Ginger Ale, und Angostura Bitters, sowie einer kurzen Ansprache, erklingen Songs von $OHO BANI, aus denen seine lang bestehende Liebe zu Rémy Martin klar hervorgeht:

„Ich geh‘ nach oben mit den Leuten von gestern / Und ich weiß, es ist nie wieder wie damals / Aber auf Rémy flieg‘ ich so wie ein Fasan“ – BERGSTEIGEN (2023)

Leidenschaft, Handwerk und Community

Durch das Event wurden uns die übereinstimmenden Prinzipien des Getränks mit 300-jähriger Geschichte und des Rappers nahgebracht: „Leidenschaft, Handwerk und Community“. Dieser Dreiklang verbindet ein jahrhundertealtes Familienunternehmen mit einem jungen Künstler und seiner Leidenschaft zur Musik.

Der Weg von $OHO BANI zum französischen Cognac begann nur eine Treppe entfernt: Im Keller seiner Eltern entdeckte er eine Flasche, probierte und machte den Rémy Martin fortan zu seinem Begleiter auf Partys und Tourneen. So etablierte sich der Cognac als fester Bestandteil seiner Songs und nach Jahren zahlreicher Erwähnungen war ein gemeinsames Projekt fast unausweichlich. Die limitierte „Rémy Martin VSOP Artist Edition“, gestaltet von $OHO BANI, war das Ergebnis.

Reise nach Cognac

Im Anschluss an den musikalischen Einstieg und die servierten Snacks hatten wir Gelegenheit, mit dem Berliner Künstler zu sprechen. Er erzählte von seiner Reise nach Cognac, die im Zuge des Projekts stattfand und ihm in bester Erinnerung blieb. Besonders beeindruckt zeigte er sich vom Treffen mit Baptiste Loiseau, Kellermeister der Maison seit 2014. Dabei wurde immer deutlicher, wie stark sich die Werte von $OHO BANI und der Maison überschneiden: Zeit, Intuition, Geduld und der Blick für Details, die man nicht erzwingen kann. So wie ein Song nicht entsteht, weil man ihn plant, sondern weil man ihm Raum gibt, braucht auch ein Cognac wie Rémy Martin Zeit, Erfahrung und das richtige Gespür im richtigen Moment.

Zudem kristallisierten sich immer mehr die Übereinstimmungen der gemeinsamen Werte mit der Maison heraus. „Außer, dass wir das Produkt sehr geliebt haben, habe ich mich mit der Brand nicht so intensiv auseinandergesetzt und habe da so unfassbar viel gelernt“, erklärte er. Erst stand die Überzeugung vom Cognac, dann die Begeisterung für alles, was dahintersteckt.

„Dreh ab, ich dreh, dreh auf, ich brauch

Zehn Jungs und Rémy in mein‘ Bauch“ – Zeit, dass sich was dreht

Tasting: Reife Pflaume, kandierte Orange und würzige Noten

Nach den Gesprächen versammelten sich die Gäste am opulent gedeckten Tisch. Zum Abschluss des Nachmittags wurde Rémy Martin XO eingeschenkt – als feierlicher Moment innerhalb der Zusammenarbeit und als sinnliche Fortsetzung dessen, worüber zuvor gesprochen wurde: Handwerk, Zeit und die Tiefe eines Cognacs, der aus Hunderten Eaux-de-vie komponiert wird.

Im Glas zeigte sich der XO in einem warmen Mahagoniton. Beim Schwenken entfalteten sich Aromen von reifer Pflaume, kandierter Orange und feinen Gewürznoten. Auch der Tisch griff diese Aromatik auf: Schokolade, Mandeln, Ingwer, getrocknete Früchte und Zimt machten sichtbar und schmeckbar, wie vielschichtig Rémy Martin XO angelegt ist. So wurde das Tasting nicht nur zum Abschluss des Nachmittags, sondern zu einer kleinen Übersetzung des Cognacs in Geruch, Geschmack und Atmosphäre.

Mit Rémy Martin im Glas, leiser Klaviermusik im Hintergrund und angeregten Gesprächen klang der Nachmittag in entspannter Atmosphäre aus.

Zur Kooperation von $OHO BANI x Rémy Martin:

https://www.remymartin.com/remy-martin-x-soho-bani/