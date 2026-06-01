A Prince Celebration mit Ida Nielsen beim Zig Zag Jazz Festival

Sechs Jahre lang stand Ida Nielsen als Bassistin der New Power Generation und bei 3RDEYEGIRL mit Prince auf der Bühne. Die Dänen kennt das Werk des legendären Musikers bis in die kleinsten Details – und lässt das Publikum des Zig Zag Jazz Festivals in Berlin daran teilhaben.

Die Slap-Bass-Ikone feiert am 24. Juli von 18 bis 19.30 Uhr im Gasometer in Berlin-Kreuzberg als Teil des offiziellen Programms des Festivals die Songs, die Funkschule und die rohe Energie ihres Mentors. Die Veranstalter – Ella Radio und der dreimal zum besten Jazz-Club Deutschlands ausgezeichnete Zig Zag Jazz Club – versprechen eine Nacht, die mehr Konzert als Tribute ist. Präsentiert wird der Auftritt von ROLLING STONE.

Tickets für Ida Nielsen beim Zig Zag Jazz festival

Tickets für den Gig gibt es ab 02. Juni ab 30 Euro. Tagespässe für das Event kosten 60 Euro. Zum weiteren Line-Up des zehntägigen Festivals, das vom Berliner Jazzpianisten Uri Gincel moderiert wird, gehören unter anderem Till Brönner, Al Di Meola, Dee Dee Bridgewater, Dhafer Youssef, die Victor Wooten Brothers, Eliane Elias, The Bad Plus, Stacey Kent und Fusion Experience feat. Richard Bona & Dave Weckl.

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