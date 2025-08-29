„Soulful Shack“: Comeback einer Legende nach 30 Jahren
Zehn Jahre lang war „Soulful Shack“ das Nonplusultra für Soul-Fans in Deutschland. Dann war Schluss. Doch nun lässt die Kult-Veranstaltung nach 30 Jahren Pause noch einmal die Plattenteller rotieren.
Ob Klassiker aus den 60er-Jahren, smarte 70s-Grooves oder Modern Soul – die DJs beim „Soulful Shack“ hatten immer ein breites Spektrum, klatschten sich jede halbe Stunde ab, jeder ein Sub-Genre-Experte, jeder mit eigenem Singles-Köfferchen. Denn aufgelegt wurde fast ausschließlich mit 7″. Und der Holzboden im Kölner Stadtgarten vibrierte unter den Füßen der Tänzer und Tänzerinnen.
1985 von Gerald Hündgen und Olaf Karnik gegründet, waren sie als „Soul-DJ-Team-Nummer 1“ unterwegs. Angefangen hatte der Allnighter mit nur 30 Leuten in einem winzigen Club in der Kölner Südstadt namens Salznuss. Am Ende kamen regelmäßig gut 800 Gäste zu den Tanznächten im deutlich größeren Stadtgarten.
„Soulful Shack war das Ding damals, oft fuhren wir mit dem Auto aus Berlin nach Köln für die Parties, übernachteten im Auto, tanzten die Nächte durch“, erinnert Marc Forrest, der heute den „Hip City Soul Club“ im Berliner Privatclub und das „Soul Boat“ in Potsdam mit Rare Grooves bestückt.
„Soulful Shack“ mit „One More Time“-Revival in Köln
Die ursprünglichen Party-Macher kamen aus den Reihen der Musikzeitschrift Spex, der 2007 verstorbene Gerald Hündgen hatte in den 80ern das Buch „Chasin‘ A Dream“, die erste deutschsprachige Geschichte des Soul mit Karnik veröffentlicht. Später stießen DJs wie Michael Reinboth, Oliver von Felbert, Götz Alsmann oder Petra Müller dazu. Und der Shack stieg nicht mehr nur in Köln, sondern auch in München, Berlin, Hamburg, Wien und Nürnberg.
Soul-Allnighter erleben seit Mitte der Nullerjahre eine neue Blüte – als Baltic Soul Weekender an der Ostsee oder dem SoulShaker Weekender in Bamberg, als Kulisse für Gucci-Spots oder britische Liebesromane (siehe Benjamin Myers aktuellen Bestseller „Strandgut“), als Party-Reihe Soul Explosion in Berlin oder Soul Allnighter in Hamburger Mojo Club.
Unter dem Motto „One more time“ initiiert Karnik eine Comeback-Party am 27. September im Stadtgarten Köln. Mit dem original DJ-Team und Gästen. Die Revival-Nacht des „Soulful Shack“, dem schönsten Allnighter der 80er und 90er Jahre, soll aber nicht nur eine Zeitreise sein, sondern auch erzählen, was danach geschah.
Olaf Karniks TOP 20 Soulful Shack Classics
- Eloise Laws – Love Factory (Music Merchant/Inferno)
- Carl Hall – What About You (Columbia)
- Barbara Hall – You Brought It On Yourself (Invictus II)
- Eddie Holman – I Surrender (ABC/Kent)
- Leroy Hutson – Lucky Fellow (Curtom)
- Razzy – I Hate Hate (MGM)
- Rance Allen Group – There’s Gonna Be A Showdown (Stax)
- Sam Dees – What’s It Gonna Be (Atlantic)
- Latimore – Sweet Vibrations (Glades/TK)
- Flowers – For Real (LA Expressio)
- Teddy Pendergrass – The More I Get, The More I Want (Philadelphia International)
- Joe Tex – All The Heaven A Man Really Needs (Dial)
- Jackie Wilson – You Left A Fire Burning (Brunswick)
- Edwin Starr – Running Back And Forth (Motown)
- Millie Jackson – House For Sale (Spring)
- The Dramatics – You’re Fooling You (ABC)
- Barbara Lynn – Disco Music (Jetstream)
- Jackie Lee – Would You Believe (Mirwood)
- Young-Holt Unlimited – Young And Holtful (Brunswick)
- Brief Encounter – Human (Sound Plus)