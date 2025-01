Bruce Springsteen würdigt „große Soulstimme“ Sam Moore

Bruce Springsteen hat Sam Moore – einen Freund und Kollegen des E-Street-Rockers – nach dem Tod der Soul-Legende am Freitag im Alter von 89 Jahren gewürdigt.

„In der E Street sind wir untröstlich über den Tod von Sam Moore. Einer der größten Soulstimmen Amerikas“, schrieb Springsteen am Samstag in den sozialen Medien. „Es gibt einfach keinen Klang in der amerikanischen Musik wie Sams souligen Tenor.“

Bruce Springsteen würdigt Sam Moore:

Sam Moore, der Bruce Springsteen einmal als „ einen meiner besten Freunde “ bezeichnete, trat mit ihm sowohl auf der Bühne als auch im Aufnahmestudio auf. Moore sang bei drei Human Touch-Titeln im Hintergrund. Während Springsteen sich bei Moores „ Better to Have and Not Need “ revanchierte.

Springsteen und Moore standen auch bei einigen Gelegenheiten gemeinsam auf der Bühne. Insbesondere beim Konzert zum 25-jährigen Jubiläum der Rock and Roll Hall of Fame im Oktober 2009 in New York. Wo sie mit der E Street Band „Soul Man“ und „Hold On, I’m Comin’“ aufführten.

Bruce Springsteen und Sam Moore:

„Ich hatte die Ehre, bei mehreren Gelegenheiten mit Sam zusammenzuarbeiten. Er war ein liebenswürdiger und lustiger Mann“, schrieb Springsteen am Samstag. „Er war voller Geschichten aus den glücklichen Tagen der Soulmusik. Und hatte bis zum Schluss den Hauch tiefer Authentizität in seiner Stimme, über den ich nur staunen konnte.“

Springsteen, der in einem Interview im Jahr 2022 sagte, dass „Sam und Dave für meine musikalische Entwicklung von enormer Bedeutung waren“ und Moore als „unseren größten lebenden Soulsänger“ bezeichnete, fügte in seiner Würdigung hinzu: „Wir beten für seine Frau Joyce. Und danken Sam für die unsterblichen Aufnahmen, die er uns hinterlassen hat. Gott segne ihn.“