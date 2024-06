Am Sonntag, dem 23.6., feierte das Southside seinen krönenden Abschluss – mit Sido, Turnstile, Avril Lavigne, The Hives, Simple Plan und vielen anderen. Hier gibt es unseren Rückblick in Bildern:

Fotos: Southside: Die besten Fotos von Tag 3 – mit Avril Lavigne, Sido und vielen anderen The Subways Copyright: Dieter Jakob The Subways Copyright: Dieter Jakob The Subways Copyright: Dieter Jakob The Subways Copyright: Dieter Jakob The Subways Copyright: Dieter Jakob The Subways Copyright: Dieter Jakob The Subways Copyright: Dieter Jakob Malastaire Copyright: Dieter Jakob Malastaire Copyright: Dieter Jakob Danko Jones Copyright: Dieter Jakob Danko Jones Copyright: Dieter Jakob Danko Jones Copyright: Dieter Jakob Danko Jones Copyright: Dieter Jakob Danko Jones Copyright: Dieter Jakob Danko Jones Copyright: Dieter Jakob Bombay Bicycle Club Copyright: Dieter Jakob Bombay Bicycle Club Copyright: Dieter Jakob Bombay Bicycle Club Copyright: Dieter Jakob Bombay Bicycle Club Copyright: Dieter Jakob Simple Plan Simple Plan Simple Plan Copyright: Dieter Jakob Simple Plan Copyright: Dieter Jakob Fatoni Copyright: Dieter Jakob Fatoni Copyright: Dieter Jakob Fatoni Copyright: Dieter Jakob The Last Dinner Party Copyright: Dieter Jakob The Last Dinner Party Copyright: Dieter Jakob The Last Dinner Party Copyright: Dieter Jakob The Last Dinner Party Copyright: Dieter Jakob The Last Dinner Party Copyright: Dieter Jakob The Last Dinner Party Copyright: Dieter Jakob Leoniden Copyright: Dieter Jakob Leoniden Copyright: Dieter Jakob Leoniden Copyright: Dieter Jakob Leoniden Copyright: Dieter Jakob Leoniden Copyright: Dieter Jakob Jungle Copyright: Dieter Jakob Jungle Copyright: Dieter Jakob Jungle Copyright: Dieter Jakob Jungle Copyright: Dieter Jakob Jungle Copyright: Dieter Jakob The Hives Copyright: Dieter Jakob The Hives Copyright: Dieter Jakob The Hives Copyright: Dieter Jakob The Hives Copyright: Dieter Jakob The Hives Copyright: Dieter Jakob The Hives Copyright: Dieter Jakob Avril Lavigne Copyright: Dieter Jakob Avril Lavigne Copyright: Dieter Jakob Avril Lavigne Copyright: Dieter Jakob Avril Lavigne Copyright: Dieter Jakob Avril Lavigne Copyright: Dieter Jakob Turnstile Copyright: Dieter Jakob Turnstile Copyright: Dieter Jakob Turnstile Copyright: Dieter Jakob Turnstile Copyright: Dieter Jakob Sido Copyright: Dieter Jakob Sido Copyright: Dieter Jakob Sido Copyright: Dieter Jakob Sido Copyright: Dieter Jakob