„Squid Game“: Erste Infos zu Staffel 3 und Starttermin

Nach der erfolgreichen ersten Staffel der koreanischen Thriller- und Survival-Serie „Squid Game“, die 2021 auf Netflix erschien, folgte nun knapp drei Jahre später, am 26. Dezember, die zweite Staffel in voller Länge auf der Streamingplattform. Und Serienschöpfer Hwang Dong-hyuk spricht schon über die dritte Staffel der Serie.

„Squid Game“ wird demnach mit einer dritten Staffel enden. Erscheinen soll diese bereits im Jahr 2025.

In einem Interview mit „Variety“ spricht der Regisseur über seine Vorstellung, wann genau die dritte Staffel angekündigt wird: „Zu diesem Zeitpunkt wäre alles, was ich sagen könnte, ein Spoiler, also möchte ich vorsichtig sein. Aber was ich sagen kann, ist, dass wir nach dem Start der zweiten Staffel bald den Starttermin für die dritte Staffel bekannt geben werden“. Und weiter: ,„Ich gehe davon aus, dass sie im Sommer oder Herbst nächsten Jahres anlaufen wird.“

Kritik zur zweiten Staffel

Im November gab Dong-hyuk bereits zu, dass er die zweite Staffel hauptsächlich wegen dem Geld produziert hat: „Obwohl die erste Serie weltweit so ein großer Erfolg war, habe ich ehrlich gesagt nicht viel verdient“, sagte Hwang. „Die zweite Serie wird mir also helfen, den Erfolg der ersten Serie zu kompensieren. Und ich habe die Geschichte nicht ganz zu Ende erzählt.“

Die Kritiken überschlagen sich derweil im Netz. Unter anderen auf „IMDB“. Dort schwanken die Bewertungen der User:innen von „Süchtig machend und urkomisch! (Hören Sie nicht auf die Hater) “ bis hin zu „Langweilig, gefälscht und übermäßig dramatisch.“