Miley Cyrus kehrt als „Hannah Montana“ zurück

Miley Cyrus: Keine Tour mehr, weil das Singen so anstrengend ist

Miley Cyrus bietet ihren Fans das Beste aus beiden Welten und kehrt für das „Hannah Montana 20th Anniversary Special“, das am 24. März auf Disney+ ausgestrahlt wird, zu ihren Mickey-Mouse-Wurzeln zurück.

Das Special wird vor einem Live-Publikum im Studio gedreht und enthält ein ausführliches Interview zwischen Cyrus und Alex Cooper, Moderatorin von „Call Her Daddy“. Außerdem werden bisher unveröffentlichte Archivaufnahmen und Nachbildungen der denkwürdigsten Kulissen der Serie zu sehen sein, darunter das Wohnzimmer der Familie Stewart und der Kleiderschrank von Hannah Montana.

Unveröffentlichte Szenen und mögliche Songs

Disney deutete an, dass Cyrus möglicherweise auch einige alte Hannah-Montana-Songs performen wird, denn in der Pressemitteilung heißt es: „Es wird auch einige bekannte Noten geben, die ihren Weg zurück ins Rampenlicht finden.“ Einige der größten Hits von Hannah waren „Nobody’s Perfect“, „Supergirl“ und „If We Were a Movie“.

„Hannah Montana wird immer ein Teil von mir sein“, sagte Cyrus in einer Erklärung. „Was als Fernsehserie begann, wurde zu einer gemeinsamen Erfahrung, die mein Leben und das Leben so vieler Fans geprägt hat, und ich werde für diese Verbindung immer dankbar sein. Die Tatsache, dass es den Menschen auch nach all den Jahren noch so viel bedeutet, macht mich sehr stolz. Dieses ‚Hannahversary‘ ist meine Art, die Fans zu feiern und ihnen zu danken, die mir seit 20 Jahren zur Seite stehen.“

20 Jahre „Hannah Montana“

Cyrus hat seit Monaten ein herzliches Projekt angekündigt, um das 20-jährige Jubiläum der Serie zu feiern. Die erste Folge der Serie, „Lilly, Do You Want to Know a Secret“, wurde am 24. März 2006 ausgestrahlt und stellte der Welt die temperamentvolle Teenagerin Miley Stewart vor, die ein geheimes Doppelleben als weltweit größte Popstar führt.

„Ich wollte etwas ganz Besonderes dafür entwerfen, weil es wirklich der Anfang von all dem war, was heute hier steht“, sagte Cyrus im Juli gegenüber SiriusXM’s TikTok Radio. „Ohne Hannah gäbe es diese Art von … mich wirklich nicht.“