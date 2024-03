„Squid Game“: Schauspieler wegen sexueller Belästigung verurteilt

In der Netflix-Serie „Squid Game“ spielte der Schauspieler O Yeong-su den „Spieler 001“ – jetzt wurde er wegen sexueller Belästigung verurteilt und erhielt eine Bewährungsstrafe.

Schauspieler zu Gefängnisstrafe auf Bewährung verurteilt

Der Darsteller wurde am Freitag (15. März) von einem Gericht wegen des Vorwurfs des sexuellen Fehlverhaltens schuldig gesprochen. Wie ein Sprecher der Nachrichtenagentur „Reuters“ bestätigte, erhielt O eine Gefängnisstrafe von acht Monaten mit einer Bewährungsstrafe von zwei Jahren. Außerdem muss der Schauspieler 40 Stunden lang an einem Programm zur Behandlung sexualisierter Gewalt teilnehmen. Das Urteil fällte das Bezirksgericht von Suwon an seinem Standort in Seongnam in Südkorea.

O bestreitet die Vorwürfe

Die Anklage, in welcher es um zwei Vorfälle aus dem Jahr 2017 geht, erfolgte bereits im Jahr 2022. Der 79-Jährige soll eine Kollegin auf einer gemeinsamen Theatertournee „unsittlich berührt“ haben. Die Staatsanwaltschaft hatte damals eine Haftstrafe von einem Jahr gefordert. O bestreitet die Vorwürfe und sagte nach seinem Gerichtstermin Reportern, er plane in Berufung zu gehen.

Die Anschuldigungen haben bereits vor dem Urteil der Karriere des Südkoreaners geschadet. Bei dem Film „About Family“ wurden alle Szenen mit ihm herausgeschnitten und mit einem anderen Schauspieler nachgedreht. Auch seine Rolle in dem Theaterstück „Love Letters“, verlor er.

Die zweite Staffel von „Squid Game“ wird voraussichtlich dieses Jahr erscheinen. Bei dem neuen Teil der Serie wird O Yeong-su nicht mehr dabei sein.