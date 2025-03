Nackt-Shooting sticht Stefan Raab aus

So kam der Megadeal mit Stefan Raab zustande

ESC 2025: Massive Kritik an deutschem Beitrag und an Stefan Raab

Seit Stefan Raab mit seiner neuen Show „Du gewinnst hier nicht die Million“ von RTL+ ins lineare Hauptrogramm gewechselt ist, duelliert er sich mit Heidi Klum. Seit Februar läuft auf ProSieben am Mittwoch zeitgleich „Germany‘ Next Top Model“.

Nachdem Raab zunächst mehr Zuschauer für seine Sendung gewinnen konnte, zog er diesen Mittwoch (12. März) den Kürzeren. Grund dafür dürfte vor allem auch gewesen sein, dass Klum ihre männlichen Models zum Nackt-Shooting bat.

580.000 junge Zuschauerinnen und Zuschauer wollten das sehen. Das bescherte ProSieben einen Marktanteil von 13,1 Prozent in der Zielgruppe. Insgesamt waren 950.000 Zuseher dabei.

Weniger als eine Million für Stefan Raab

„Du gewinnst hier nicht die Million“ erreichte lediglich 500.000 junge Zuschauerinnen und Zuschauer, das machte einen Marktanteil von 10,7 Prozent. Insgesamt 980.000 waren dabei. Mit seinem Ex-Format „TV Total“, das derzeit nicht am Mittwoch zur Konkurrenz steht, liefert sich Raab ein Kopf-an-Kopf-Rennen. In dieser Woche holte der Erfinder des Formats bei seinem neuen Sender etwas mehr Zuschauerinnen und Zuschauer, in der vergangenen Woche war es andersherum.

Mehr zum Thema Sieg oder nix! ARD setzt Stefan Raab unter ESC-Druck

Stefan Raab ist seit seinem RTL-Deal wieder sehr präsent im deutschen Fernsehen. Nach dem Promi-Boxkampf mit Regina Halmich startete er nicht nur seine wöchentliche Show „Du gewinnst hier nicht die Million“, sondern versuchte sich auch an einem neuen ESC-Entscheid, den er selbst zur „Chefsache“ erklärte. Am kommenden Samstag (15. März) steht die zweite Ausgabe von „Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli“ an.