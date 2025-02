Stefan Raab besiegt schon wieder ProSieben (und Heidi Klum)

Wenngleich Stefan Raab mit seiner neuen Sendung „Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab“ im RTL-Hauptprogramm noch kein Quoten-Kracher ist, gelingt doch auch weiterhin der Erfolg gegen den Ex-Sender ProSieben.

Der Privatsender zeigt sein Erfolgsformat „Germany’s Next Topmodel“ statt wie früher am Donnerstag nun stets mittwochs, in direkter Konkurrenz mit dem Ex-Moderator. Für Heidi Klum waren am 19. Februar 1,06 Millionen und 4,6 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum drin. Für Stefan Raab lief es etwas stärker – 1,16 Millionen Zuschauer und 4,9 Prozent Marktanteil.

Für RTL ist das sicher eine Erleichterung. Scheint „GNTM“ doch nicht das Potenzial zur Quoten-Konkurrenz für das gerade erst ins lineare TV geholte RTL+-Format zu haben.

Stefan Raab hat gegen Vox-Reportage keine Chance

Dass es sowohl für Raab als auch Klum im Vergleich zu anderen Sendungen eher bescheiden läuft, verdeutlicht allerdings der Primetime-Erfolg von Vox. Mit „stern TV Reportage Spezial“ über die seit langer Zeit begleitete Familie Ritter schnappte sich der kleinere Sender der RTL-Familie 1,16 Millionen Zuschauer (4,9 Prozent Marktanteil).

Gegenüber dem ZDF („Lillys Verschwinden“, 4,24 Millionen), den Polit-Sendungen in der ARD („Farbe bekennen“ mit Robert Habeck, 3,44 Millionen) und „Das große Promibacken“ bei Sat1 (1,51 Millionen) sahen Raab und Klum sowieso alt aus. Selbst den digitale Spartenkanal ZDFNeo sahen mit einer „Wilsberg“-Wiederholung (1,35 Millionen) mehr Menschen als RTL und ProSieben um 20:15 Uhr.