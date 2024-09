Stefan Raab verliert Boxkampf gegen Halmich – Comeback angekündigt!

Am 14.09. war es soweit: Nach fast zehn Jahren Bildschirmabstinenz kehrte die deutsche TV-Legende Stefan Raab ins Spotlight zurück – genauer gesagt in den Boxring. In der Düsseldorfer PSD Bank Dome kämpfte der Entertainer zum 3. Mal gegen die ehemalige Boxweltmeisterin Regina Halmich – und verlor. Dafür hatte er am Ende große News parat – Raab kehrt in die Entertainment-Branche zurück.

Bereits in der ersten Runde war klar, dass Halmich eindeutig die Oberhand behalten sollte. Zwar zeigte sich Raab durchaus fit und trainiert, jedoch geriet der 57-Jährige schon recht schnell ins Schnaufen. Während man zeitweise Zweifel hatte, ob Raab alle sechs Runden durchhalten würde, zeigte er aber durchaus beeindruckende Kondition: Er hielt sich bis in die letzte Runde auf den Beinen und sorgte bei Halmich für blaue Flecken und ein blaues Auge. Die Punktrichter entschieden allerdings ganz klar: Der Sieg geht an Regina Halmich.

Halmich: „Ich habe damit gerechnet, dass er ehrgeizig ist“

Gleich nach dem Kampf meinte Halmich: „Wenn man jemanden hat, der so viel mehr wiegt, dann muss man bei einem Schlag immer aufpassen. Wäre schön, wenn’s noch ein paar Runden gegeben hätte, ich war gerade warm.“ Was sie an Raab überrascht habe? „Ich habe schon damit gerechnet, dass er sehr ehrgeizig und verbissen ist und dass er nicht einfach umkippt“, erklärte sie. „Stefan ist bekannt dafür, dass, wenn er etwas macht, er es zu 100 Prozent macht. Ich denke, die Zuschauer sind auf ihre Kosten gekommen.“

Raab entschuldigt sich für blaue Flecken … und gibt Comeback bekannt.

Raab entschuldigte sich gleich nach dem Fight für die blauen Flecken, die er seiner Kontrahentin zugefügt hatte. Halmich gestand, dass er der Kampf durchaus eine Herausforderung gewesen sei – und „beschwerte“ sich, dass sie zuvor keinerlei Kontakt zu Raab gehabt hatte und Raab es ihr nicht leicht gemacht hätte.

Ganz am Ende verriet Raab, der an diesem Abend auch einen neuen Song mit Sido und Ski Aggu präsentierte, außerdem, dass das wirklich sein Comeback ist: „Ich hab mir überlegt: Ich mache wieder Shows“, sagte er unter tosendem Beifall. Es geht bereits nächste Woche los, verrät Raab. Mehr dazu in Kürze!