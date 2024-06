Stephen Gilchrist Glover, besser bekannt als Steve-O, feiert am 13. Juni seinen 50. Geburtstag. Zu diesem Anlass möchte sich der „Jackass“-Star zum zweiten Mal von Post Malone tätowieren lassen. Das angeblich gut überlegte Motiv: ein Penis mitten ins Gesicht.

Nach „Ghost Malone“ kommt „Penis-O“

Steve-O ist bekannt für seine Rolle in der MTV-Serie „Jackass“ und seinen Drang zum Extremen. Auf seinem YouTube-Kanal lädt er regelmäßig bizarre Videos zu Stunts, seiner Karriere und zahlreichen Challenges hoch. Für seinen 50. Geburtstag hat sich der Entertainer etwas ganz Besonderes überlegt.

„Ich bekomme mein erstes Gesichtstattoo. Post Malone wird mir einen Schwanz auf die Stirn tätowieren. Das ist der Plan“, verkündete er stolz gegenüber „Page Six“.

Für Steve-O und Malone ist es nicht das erste Rodeo. Am 7. Juli 2022 veröffentlichte Steve-O auf seinem Kanal ein Video der beiden mit dem Titel: „Post Malone und Steve-O tätowieren sich gegenseitig!“

Das beste Stück hatte sich auch schon in das damalige Motiv eingeschlichen. Die beiden entschieden sich für einen Geist inklusive erigiertem Penis und tauften die Kreatur „Ghost Malone“. Weil die Aktion bei den Fans so gut ankam, brachten die Tattoo-Schöpfer sogar „Ghost Malone“-Merch in Form von Shirts raus.

Der neue Körperschmuck soll zwischen dem 13. und 16. Juni 2024 auf die Haut kommen, wie Steve-O „Page Six“ erklärte. Zu dieser Zeit findet im Great Stage Park in Manchester, Tennessee, das Bonnaroo Music and Arts Festival statt, bei dem Post Malone als Headliner auf dem Plan steht. Ob er dann Steve-O ein Ständchen singen und ihm vor dem Publikum einen Penis auf die Stirn tätowieren wird? Denkbar wäre es. Das baldige Geburtstagskind hat sich dazu nicht näher geäußert.