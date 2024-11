Steve-O: Dieser Tenacious-D-Song macht ihn richtig sauer

Wie man aus der „Jackass“-Reihe weiß, ist Steve-O eigentlich hart im Nehmen. Doch bei bestimmten Songs reagiert der Stuntman und Wahl-Masochist anscheinend empfindlich: Und zwar bei „Dio“ vom Tenacious D.

Steve-O verteidigt Ronnie James Dio

In seinem Podcast „Steve-O’s Wild Ride!“ sprach der 50-Jährige am 07. November mit Dave Mustaine über Headbanging, UFC-Kämpfe, den Tod von Cliff Burton … und Heavy-Metal-Legende Ronnie James Dio. Dem Megadeth-Frontmann gestand Steve-O, dass die auf den Musiker bezogene Parodie vom Comedy-Rock-Duo um Jack Black und Kyle Gass ihn heute noch „sehr verärgere“. In dem Lied aus dem Jahr 2001 geht es darum, dass Dio „zu alt zum Rocken“ sei und den Staffelstab an Black und Gass übergeben müsse.

Stephen Gilchrist Glover, wie Steve-O mit bürgerlichem Namen heißt, schien sich zwar im Klaren darüber zu sein, dass es sich um einen Song auf einem Comedy-Album handelt – trotzdem gefalle ihm das Lied so gar nicht: „Ich fühlte mich einfach sehr beleidigt“, sagte Steve-O. „Ich meine, es ist sicher augenzwinkernd gemeint, es ist Comedy, aber verunglimpft nicht meinen Ronnie James Dio.“

Seht hier die Podcast-Folge von Steve-O mit Dave Mustaine:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Auch wenn Mustaine den Tenacious-D-Song nicht wirklich zu kennen schien, verteidigte er ebenfalls den 2010 verstorbenen Sänger der Bands Elf, Rainbow und Black Sabbath: „Es gibt einfach ein paar Typen, die unantastbar sind. Jack ist ein Comedian und das ist es, was Comedians tun, sie versuchen, die Leute zum Lachen zu bringen.“

Ein weiteres Gesprächsthema der Folge waren Mustaines Fitness-Gewohnheiten. Der 63-Jährige verriet, dass er ziemlich in Form sei und einen schwarzen Gürtel ersten Grades in Karate und Taekwondo sowie einen zusätzlichen schwarzen Gürtel vierten Grades in Taekwondo habe. Er strebe außerdem seinen vierten schwarzen Gürtel in Jiu-Jitsu an.

Jack Blacks Moderation der „Rock And Roll Hall Of Fame“

Ob Jack Black die Kritik von Steve-O tangiert, ist fraglich. Der „School of Rock“-Darsteller moderierte erst kürzlich, am 19. Oktober, die Aufnahme von Ozzy Osbourne als Solo-Künstler in die Rock And Roll Hall Of Fame. Die Veranstaltung im Rocket Mortgage Field House in Cleveland im Bundesstaat Ohio zollte dem Solo-Werk des Black-Sabbath-Sängers vollumfänglich Tribut.