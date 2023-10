Supernova Sukkot Gathering: Erstes Statement nach Massaker in Israel –„werden weiterkämpfen!“

Foto: Getty Images, Alexi J. Rosenfeld. All rights reserved.

Die Veranstalter des „Supernova Sukkot Gathering“-Festivals in der Nähe eines Kibbuz am Gazastreifen, bei dem am Samstag (07. Oktober 2023) mindestens 260 Menschen nach einem Blutbad der Hamas ums Leben kamen, haben sich erstmals zu den Vorfällen geäußert. Auf Facebook und Instagram melden sie sich zu Wort:

„Unser aufrichtiges und tief empfundenes Beileid gilt allen Familien, Freunden, Partnern und Paaren, die ihre Angehörigen verloren haben oder von den tragischen Ereignissen betroffen sind, die sich nach dieser magischen Nacht ereignet haben und die zu einem äußerst schweren Morgen wurden.

Was als fröhlichstes und größtes elektronisches Musikfestival des Nova Tribe geplant war, hat sich in einen Schauplatz unsagbarer Tragödie verwandelt, ein unmenschliches Kriegsverbrechen, eine beispiellose Verletzung der grundlegendsten menschlichen Werte.

Dies ist der Inbegriff des reinen und ungezügelten Bösen, der entsetzliche und sinnlose Mord an unzähligen unschuldigen Engeln, deren einziges ‚Verbrechen‘ darin bestand, Juden zu sein und in Israel zu leben.

Es ist kein Wunder, dass diese Agenten der Finsternis es auf diese freudige Versammlung von Kindern des Lichts abgesehen haben, denn ihr einziges und einziges Ziel ist es, Finsternis über die Welt zu bringen. Aber das werden wir nicht zulassen!

Wir werden weiterkämpfen, bis wir unser Ziel erreicht haben, das auf der Fahne unseres Stammes steht: das Licht in der Welt zu verbreiten, mit der Hilfe des heiligen Volkes Israel und des Nova-Stammes.

Letzten Samstag, den 7. Oktober 2023, wurden wir von Hunderten von Terroristen brutal angegriffen, herzlos, rücksichtslos und ohne jedes Erbarmen. Sie ermordeten kaltblütig Hunderte von Frauen und Männern, Mitglieder unseres geliebten Stammes der Nova, sowie zahlreiche unschuldige israelische Zivilisten.

Es war ein abscheuliches, schreckliches, brutales Massaker an unschuldigen Zivilisten aus dem ganzen Land und der ganzen Welt, den Besten und den meisten von uns. Es war einer der größten Terroranschläge in der Geschichte Israels. Er kostete 1.400 reinen und unschuldigen Seelen das Leben, über 150 werden noch vermisst, Tausende wurden mehr oder weniger schwer verletzt und Zehntausende sind psychisch, emotional und geistig gebrochen.

In diesem Moment konzentriert sich unser Produktionsteam darauf, allen Beteiligten die richtige und umfassende emotionale und mentale Unterstützung zukommen zu lassen. Das ist das Wichtigste in diesem Moment.

Wir arbeiten unermüdlich, Tag und Nacht, um Such- und Rettungsaktionen durchzuführen, die Opfer zu identifizieren und ihre Familien auf dem Laufenden zu halten. Wir suchen nach denjenigen, die sich im Katastrophengebiet oder an anderen Orten befinden, bergen Ausrüstungsgegenstände aus dem Gebiet und seiner Umgebung und sorgen vor allem für die Sicherheit Israels.

Dies ist unser einziges Ziel, und wir werden dahinter stehen und es nach bestem Wissen und Gewissen erfüllen. Wir werden nicht aufhören.

Wir sind tagtäglich am Ort der Katastrophe und in seiner Umgebung präsent und arbeiten Hand in Hand mit den Sicherheitskräften und Behörden, um Antworten zu finden und alle, die zurückkehren können, zu ihren Familien und Freunden zu bringen.

Dies hat im Moment oberste Priorität. In der Zwischenzeit ist es für uns wichtig, folgende Botschaft zu vermitteln: Unsere Stärke liegt in unserer Einigkeit! Wir befinden uns in einem Krieg um unsere Heimat, und es ist wichtig, dass wir alle zusammenkommen, uns gegenseitig stärken und uns unter einem großen, strahlenden Licht vereinen, um diese dunkle Zeit so schnell wie möglich zu überwinden.

Wir senden unendliche Liebe und eine massive Umarmung an alle Mitglieder von Tribe of Nova und an alle israelischen Zivilisten, die Verletzten, die Betroffenen und die Familien der Verstorbenen und Vermissten.

Wir wünschen Ihnen allen, dass Sie in Sicherheit bleiben und auf sich selbst aufpassen. Wir beten weiterhin, dass das Gute und das Licht immer überwiegen werden.

Wir wünschen eine friedliche und sichere Woche und gute Nachrichten für alle Menschen in Israel. Sowohl im Land selbst als auch in der ganzen Welt.“

Die Kollegen des MUSIKEXPRESS haben derweil mit einem der Künstlerpromoter des Supernova, Raz Gaster, gesprochen. Leser Sie hier, wie Gaster den Überfall erlebt hat.

