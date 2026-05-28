Taylor Swift beschenkt jungen Fan nach viralem Papierflieger-Video mit dem ultimativen Geschenk

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Ein herzerwärmendes Nachbarschaftsvideo ging viral und zog die Aufmerksamkeit von fast vier Millionen Zuschauern auf sich – darunter Taylor Swift.

Im vergangenen Monat bemerkte die achtjährige Swiftie Madeline ihren Nachbarn Ethan Hayes, der seine Nachmittage damit verbringt, Gitarre zu spielen und zu singen. Der Moment wurde auf Video festgehalten und auf TikTok viral. Madelines Mutter Natalie Hulec erzählte „People“, ihre Tochter sei zu schüchtern gewesen, Hayes direkt anzusprechen – und habe sich deshalb eine andere Lösung ausgedacht. Mit Hilfe ihrer Eltern bat sie ihn per Papierflieger, einen Song aus Swifts Repertoire zu spielen, warf ihn über den Zaun und brachte ihn dazu, „Love Story“ zu singen.

Swift bekam das Clip zu Gesicht und schickte Madeline und ihrem Nachbarn ein besonderes Geschenk. Die Sängerin sandte dem Mädchen eine signierte Gitarre sowie einen handgeschriebenen Brief, in dem sie ihr mitteilte, das Video habe ihr „das größte Lächeln ins Gesicht gezaubert“, wie das Magazin berichtet.

Swifts Brief an Madeline

„Ich wollte dir einfach sagen, dass es mich so glücklich gemacht hat, dass du deinen Nachbarn gebeten hast, meinen Song für dich zu spielen“, schrieb Swift in ihrer Nachricht an Madeline, die zusammen mit einer signierten Taylor-Swift-Akustikgitarre ankam. „Du hast mir das größte Lächeln ins Gesicht gezaubert. Ich schicke dir deine eigene Gitarre, falls du sie auch mal lernen möchtest!“

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Das TikTok-Video hat inzwischen fast 500.000 Likes und 3,7 Millionen Aufrufe. „Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir den Nachbar-Jackpot gezogen haben“, schrieb ihre Mutter in der Bildunterschrift.

Hayes selbst sagte, der „Fearless“-Track sei „einer, den ich immer in der Hinterhand habe“, und fügte hinzu, dass auch er eine Gitarre von Swift erhalten habe. „Ich hatte vielleicht ein signiertes Poster oder so erwartet. Und dann schickt sie uns Gitarren – das ist irre.“

Karriereschub durch Viralität

Hayes betonte außerdem, dass das virale Video seiner Musikkarriere geholfen habe. „Ich habe Tausende neue Follower gewonnen, was natürlich großartig ist“, sagte er. „Wir haben keinen einzigen negativen Kommentar gesehen, was ich wirklich für sehr selten halte – einfach eine wirklich schöne Situation, für die ich sehr dankbar bin, ein Teil davon zu sein.“