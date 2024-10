Fake-Wachmann nach Konzert von Taylor Swift verhaftet

Eine eigentlich smarte Idee, die aber eine Festnahme nach sich zog: Ein 44-Jähriger verschaffte sich als Wachmann verkleidet Zutritt zu einem „The Eras“-Tourkonzert von Taylor Swift. Lokalen Medienberichten zufolge hatte sich Ivan Mariotti am 18. Oktober als ein Sicherheitsbeamter ausgegeben und war so ins Hard Rock Stadium in Miami gelangt. Als man den Fake bemerkte, wurde der Mann festgenommen.

Der private Sicherheitsdienst, der keiner ist

Laut eines lokalen Verhaftungsberichts meldeten die „echten“ Sicherheitsbeamten den Betrüger gegen 20.30 Uhr der Polizei. Sie beschrieben einen Mann, der sich „in einem Anzug und mit einem Abzeichen über dem Hals in der Nähe des Bodens/Feldes des Veranstaltungsortes“ aufhalte.

Wenig später fanden die Behörden den italienischen Staatsbürger und befragten ihn im Tunnelbereich des Stadions. Dem Verhaftungsbericht zufolge habe Mariotti gemeint, von mehreren Frauen als Sicherheitsbeamter beauftragt worden zu sein, um sie auf ihre jeweiligen Plätze auf dem Gelände begleiten zu können. Da er ein Sicherheitsbeamter sei, wäre er so ohne Eintrittskarte hineingekommen. Anscheinend soll er für die Firma Saint Security arbeiten, wofür er auch einen Ausweis vorgelegt habe.

Die Polizei forderte daraufhin die Namensnennung seiner vermeintlichen Kundinnen. Nachdem sie mit den zwei genannten Frauen gesprochen hatte, stellte sich heraus, dass die Tante der einen Person Mariotti als Fahrer für den Abend engagiert hatte. Allerdings gaben sie an, auch nicht zu wissen, weshalb der Fahrer einen Ausweis trage und nun auch beim Konzert sei. Die besagte Tante bestätigte, nur einen Fahrer gebucht zu haben und „keinen privaten Sicherheitsdienst“.

Ivan Mariotti wurde daraufhin verhaftet und ins Gefängnis gebracht.

Was dem dreisten Konzertbesucher jetzt blüht

Für eine Kaution von 1.500 US-Dollar wurde der Festgenommene aber bald wieder auf freien Fuß gelassen. Jedoch muss er sich jetzt vor Gericht behaupten. Zum einen wegen des Hereinschmuggelns bei einem Konzert, dem Tätigen von Falschaussagen gegenüber Polizeibeamten sowie wohl auch wegen Einwanderungsvergehen. Welches Strafmaß dem gewieften Swift-Fan nun droht, ist aktuell noch nicht bekannt.

Erst im August 2024 wurde ein Konzert von Taylor Swift in Wien aufgrund eines womöglich geplanten Terroranschlags abgesagt. Seither wurden die Sicherheitsmaßnahmen bei ihren Veranstaltungen verstärkt.