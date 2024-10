Coldplay: Dank „Moon Music“ nach über einem Jahrzehnt wieder an der Chartsspitze

Coldplays aktuelles Album „Moon Music“ kann sich als Rangerster zelebrieren lassen. Chris Martins Band hat es mit der Neuveröffentlichung an den vordersten Platz der „Billboard 200 Charts“ geschafft. Es ist die erste Platte der Briten seit über einem Jahrzehnt, mit sie das erreichen konnten. Ebenso konnte die Gruppe so viele LP-Verkäufe wie schon seit 2015 nicht mehr verzeichnen.

So funktioniert die Hitliste

„Album equivalent units“ – das ist eine Kennzahl, die häufig in der Musikindustrie benutzt wird. Mit ihr berechnet man die meistverkauften Alben und dabei werden nicht nur Vinyl- bzw. CD-Verkäufe mitgezählt, sondern eben auch Musik-Downloads und Streams. Ein CD- und Vinyl-Verkauf entspricht dabei zehn verkauften Einzeltiteln, fast viertausend werbefinanzierte oder 1250 bezahlte, bzw. abonnierte Streams der Audios oder Videos. Nach dieser Berechnungsmethode richtet sich auch „Billboard“, wenn sie nach den beliebtesten Platten der Woche in den USA sucht. Die auf den 19. Oktober 2024 datierte Hitliste, auf der „Moon Music“ den ersten Platz markiert, wird am 15. Oktober von „Billboard“ auf der eigenen Website veröffentlicht.st.

„Moon Music“ liefert neuen Boost für die Band

„Moon Music“ ist am 4. Oktober 2024 erschienen und zählt bereits Anfang der Woche vom 14. Oktober 120.000 äquivalente Albumeinheiten, wobei 106.000 Einheiten traditionellen LP-Verkäufen entspringen. Für die UK-Poprocker sieht es somit momentan so gut wie zuletzt 2015 aus – damals feierten Coldplay mit ihrem siebten Studiowerk „A Head Full Of Dreams“ entsprechend große Erfolge.

In den „Billboard“-Charts kletterten sie somit insgesamt fünf Mal an die Spitze. Zuvor packten das Martin & Co. mit den Platten „Ghost Stories“ (2014), „Mylo Xyloto“ (2011), „Viva La Vida Or Death And All His Friends“ (2008) und „X&Y“ (2005).

Wieso kickt gerade „Moon Music“ anders?

Laut „Billboard“ lagen die guten Verkaufszahlen auch an den vielfältigen Varianten von CDs und Vinyls, in denen „Moon Music“ erschien. So brachten Coldplay ihren neuen Release unter anderem auch in einer signierten Version heraus.

Was sich bereits in der Woche vom 7. Oktober herauskristallisierte: „Moon Music“ ist zudem das am schnellsten verkaufte UK-Album 2024.