Tedeschi Trucks Band beim Bonnaroo evakuiert – und kam zurück, um alle wegzufegen

Michael Stipe im Interview: „Alles was ich sehe, ist wundervoll. Moment. Tote Vögel würde ich nicht fotografieren“

Ein Novum für „Nashville Now“: ROLLING STONEs Country-Musik-Podcast reiste zum Bonnaroo, um dort eine Live-Folge mit der Tedeschi Trucks Band aufzuzeichnen. Doch das Interview mit dem Ehepaar Susan Tedeschi und Derek Trucks lief nicht ganz nach Plan – ein Sturm aus Blitzen, Wind und Starkregen zwang das Festival zur Evakuierung.

„Suchen Sie ein geerdetes Gebäude auf – entweder eine feste Toilettenanlage oder ein Auto“, rief ein Bonnaroo-Mitarbeiter dem Publikum im Pressezelt zu, wo der Podcast gerade gefilmt wurde. Zugehört haben vor allem Musik- und Journalismusstudierende der Belmont University in Nashville und der Middle Tennessee State University im nahe gelegenen Murfreesboro.

„Wir raus aus dem Zelt“, sagt Trucks. „Und rein in den Trailer“, ergänzt Tedeschi.

Sturm, Set, Neustart

Doch die Tedeschi Trucks Band lässt sich so wenig aufhalten wie das Bonnaroo selbst. Nachdem die Tore wieder geöffnet und die Bühnen freigegeben waren, lieferte die zwölfköpfige Band auf der What Stage ein furioses Set ab, das Songs ihres neuen Albums „Future Soul“ in den Mittelpunkt stellte. Am nächsten Tag setzten sich Tedeschi und Trucks für „Nashville Now“ ins Cabin-Studio und sprachen über die Performance, die logistischen und finanziellen Herausforderungen des Tourens mit einer so großen Band – und darüber, wie die beiden sich kennengelernt haben.

Auch Trucks‘ Erinnerungen an seine Zeit bei der Allman Brothers Band kamen zur Sprache. Obwohl sein Onkel Butch Trucks einer der Schlagzeuger der Band war – neben Jaimoe, dem heute einzig verbliebenen Originalmitglied –, musste Derek Trucks nach eigenen Angaben trotzdem vorspielen.

„Ich war 19. Es hieß im Grunde: ‚Vermassle diese Probe nicht, und der Job gehört dir’“, sagt er. „Aber man hatte den Gig erst, wenn man ihn wirklich hatte.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Die vollständige Folge mit Tedeschi Trucks – inklusive der Evakuierung mitten im Interview – gibt es unten zu sehen.

Podcast abonnieren

ROLLING STONEs wöchentlichen Country-Musik-Podcast „Nashville Now“, moderiert von Deputy Editor und Country-Chef Joseph Hudak, gibt es zum Download und Abonnieren auf Apple Podcasts oder Spotify (oder wo auch immer ihr eure Podcasts hört). Neue Folgen erscheinen jeden Mittwoch und bieten Interviews mit Künstlerinnen und Künstlern wie Vince Gill, Lainey Wilson, Shaboozey, Hardy, Charley Crockett, Kings of Leon, Dan Auerbach von den Black Keys, den Black Crowes, Carly Pearce, Amy Grant, Luke Grimes, Brandon Lake, Breland, Bryan Andrews, Noeline Hofmann, Adam Mac, Devon Gilfillian, Gavin Adcock, Amanda Shires, Shooter Jennings, Margo Price, Ink, Ne-Yo, Jay Buchanan von den Rival Sons, Halestorm, Dusty Slay, Lukas Nelson, Ashley Monroe, Ketch Secor von Old Crow Medicine Show, Clever, Tyler White aus „Love on the Spectrum“, Willie-Nelson-Kenner John Spong sowie den Autorinnen und Autoren Marissa R. Moss, Josh Crutchmer, Mark Gray und Jonathan Bernstein.