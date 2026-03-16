Exklusiv: Wie Derek Trucks zu Jerry Garcias 12-Millionen-Dollar-Gitarre „Tiger“ kam

Am 4. August 1979 spielten die Grateful Dead ein beeindruckendes 21-Song-Set im Oakland City Auditorium in Kalifornien. Es war die allererste Aufführung von „Althea“, Jerry Garcias jüngster Zusammenarbeit mit Texter Robert Hunter, die bald zum Dead-Klassiker werden sollte. Garcia spielte den Song auf seinem brandneuen Instrument, das an diesem Abend zum ersten Mal auf einer Bühne stand: eine 6,1 Kilogramm schwere Maßanfertigung namens Tiger.

Garcia hatte dem Erbauer, Alembic-Gitarrenbauer Doug Irwin, freie Hand gelassen. Das Ergebnis war eine prachtvoll verzierte Solidbody-Gitarre mit dem namensgebenden Tier aus Perlmutt unter dem Steg. Das Instrument ist in der Tradition des „Hippie Sandwich“ gebaut, bei dem Holzschichten – Cocobolo, Ahorn und Padauk – miteinander verleimt werden. Tiger sollte Garcias bevorzugtes Instrument für das nächste Jahrzehnt werden. „Ich bin kein Analytiker, wenn es um Gitarren geht, aber ich weiß, was ich mag“, sagte er einmal. „Und als ich diese Gitarre in die Hand nahm, hatte ich noch nie zuvor etwas gefühlt – und seitdem auch nicht mehr –, das meiner Hand so gut liegt.“

Garcia zahlte Irwin 5.800 Dollar für Tiger. Sechsundvierzig Jahre und sechs Monate später wurde sie am 12. März 2026 für 11,56 Millionen Dollar verkauft. Der Hammer fiel bei Christie’s in New York City an einem Donnerstag, im Rahmen der Jim Irsay Collection – einer mehrtägigen Auktion mit Hunderten der wertvollsten Besitztümer des verstorbenen Eigentümers der Indianapolis Colts, der im Mai 2025 gestorben war: von Popkultur-Artefakten bis hin zu legendären Gitarren.

Tiger auf der Beacon-Bühne

An den beiden folgenden Abenden spielte Derek Trucks die Gitarre nur 24 Blocks entfernt im Beacon Theatre. Er befindet sich dort gerade mitten in einer zehntägigen Residency mit der Tedeschi Trucks Band, die er gemeinsam mit seiner Frau, der Sängerin und Gitarristin Susan Tedeschi, anführt – die Band steht kurz vor der Veröffentlichung ihres hervorragenden neuen Albums „Future Soul“. „Es gibt Instrumente, bei denen man sie ansieht und denkt: ‚Scheiße, was hat dieses Ding alles erlebt?’“, sagt Trucks zu ROLLING STONE. „Allein die Vorstellung, wie Garcia in seiner Garderobe sitzt und einfach drauflosspielt. Instrumente tragen einen Geist in sich.“

Bevor Trucks Tiger auf die Bühne brachte, war er am regnerischen Donnerstagnachmittag bei der Auktion gesichtet worden – sechs Fuß groß, mit einem langen blonden Zopf im Nacken ist der 46-jährige Gitarrenvirtuose schwer zu übersehen. Unzählige Deadheads begannen online zu spekulieren, ob er der Käufer sei, vor allem als der Hammer fiel und er eine Flasche 20 Jahre alten Whiskeys aufmachte (seine eigene Marke, Ass Pocket Whiskey), um zu feiern.

Doch wie ROLLING STONE bestätigen kann, gehört Tiger nicht Trucks. „Einige Menschen, die mir sehr nahestehen, haben das auch gedacht“, sagt Trucks lachend. „Ich meinte: ‚Ich schätze, dass ihr glaubt, ich hätte so viel Kleingeld in der Tasche.’“ Er erwähnt eine Nachricht von seinem Freund David Hidalgo von Los Lobos – Hidalgo hatte einst von Garcia einen Stratocaster aus den späten Fünfzigern geschenkt bekommen. „Er schrieb: ‚Fuck, Alter, wann kann ich sie spielen?’“, sagt Trucks. „Ich hab ihm nicht gesagt, dass sie nicht mir gehört. Er wird’s schon rausfinden.“

Der neue Besitzer von Tiger

Es ist Samstagmittag, und ich sitze backstage im Beacon mit Trucks und dem neuen Besitzer von Tiger: dem 44-jährigen Chicagoer Bobby Tseitlin, Mitgründer von Family Guitars, einem Unternehmen, das historische Instrumente sammelt. Er führt ein Familienunternehmen im Schmuckgroßhandel, aber seit 20 Jahren ist das Gitarrensammeln sein Herzensprojekt. Und obwohl er scherzt, sein Gitarrenspiel sei mittelmäßig, sagt er, er sammle genauso gut, wie Trucks spielt. Angesichts der Tatsache, dass Tseitlin nun drei Garcia-Gitarren besitzt – Tiger, die Travis Bean TB500 aus den späten Siebzigern und seine Modulus-Blackknife-Gitarre aus der Mitte der Achtziger – hat er damit absolut recht.

Family Guitars ist in einem privaten Studio in einem Penthouse mit Blick auf den Lake Michigan untergebracht und kein Museum. Tseitlin und sein Partner haben kein Interesse daran, dass ihre Gitarren als „Safe Queens“ hinter Glas verstauben. „Wir wollen sie nicht hinter Glas“, sagt er. „Wir wollen, dass sie leben und atmen. Deshalb wollten wir Tiger. Wir wussten: Wenn Tiger woanders hingeht, landet sie höchstwahrscheinlich hinter Glas. Oder sie geht ins Ausland – ich habe schon viele Instrumente im Ausland verschwinden sehen – und man sieht sie nie wieder. Das ist einfach schrecklich. Sie verdienen es, da draußen zu sein, und die Leute wollen sie hören. Diese Gitarren holen etwas aus den Spielern heraus.“

„Ich weiß, dass dieses Instrument in den richtigen Händen Klänge erzeugen kann, die den menschlichen Geist bewegen“

Irsay sah das genauso. Nachdem er Tiger 2002 für 850.000 Dollar erworben hatte, lieh er sie gelegentlich aus – etwa an Warren Haynes, der sie 2016 auf der Jerry Garcia Symphonic Celebration Tour spielte. „Weil [Garcias] Musik weiterlebt, besteht die Notwendigkeit, die Instrumente zu erhalten, die diesen Klang erschaffen haben“, sagte Irsay 2016 zu ROLLING STONE. „Tiger muss für künftige Generationen zugänglich sein, damit sie sie sehen und hören können. Ich weiß, dass dieses Instrument in den richtigen Händen Klänge erzeugen kann, die den menschlichen Geist bewegen – zum Tanzen, zu Tränen und zu allem, was dazwischen liegt.“

Tiger im Einsatz

Im Beacon war Tiger in genau den richtigen Händen: Trucks legte am Freitagabend mit den Allman Brothers‘ „Statesboro Blues“, Garcias „Sugaree“ und anderen los, und am Samstagabend nahm er sie erneut zur Hand. „Es ist lustig – man betritt die Bühne mit dieser Gitarre, und das Publikum ist so: ‚Oh Scheiße!‚“, sagt er. „Da ist diese New Yorker Grateful-Dead-Energie, die ganz einzigartig ist.“

„Es ist eine wirklich schwere Gitarre, aber wenn man sie spielt, ist sie unglaublich präzise“, fügt er hinzu. „Man kann sich nirgends verstecken. Man hört alles, jede Note. Sie spricht fast wie ein Klavier – alles ist sauber und ausgewogen. Das ist nichts für schwache Nerven. Man muss wissen, was man tut, um diese Gitarre zu spielen. Ich hatte keine Angst, sie zu beschädigen. Sie ist ein großes, schweres Biest – und sie kann das ab.“

Als Neffe von Allman-Brothers-Drummer Butch Trucks stieß Trucks 1999 zur Band seines Onkels. Im selben Jahr bekam er einen Anruf von Phil Lesh, um Gitarrist Steve Kimock bei Phil Lesh and Friends zu ersetzen. „Das war wirklich mein Sprung ins kalte Wasser“, sagt Trucks. „Ich sagte Phil: ‚Ich mache das, aber ich muss ehrlich sein – ich kenne kein Grateful-Dead-Material. Ich werde meine Hausaufgaben machen.‘ Und er so: ‚Perfekt! So mögen wir das.‘ Die Musik war in der Allman-Brothers-Welt immer präsent, also steckte sie schon im Blut. Ich wusste es nur nicht.“

Die Auktion im Rückblick

Weil Trucks an dem Tag frei von der Beacon-Residency hatte, konnte er an der Auktion am Donnerstag teilnehmen und Tseitlin „emotionale Unterstützung“ anbieten (Tseitlin ist auch Partner bei Ass Pocket Whiskey). „Wir haben die Leute im Saal angestarrt“, scherzt Trucks. „‚Hört auf zu bieten!’“

Die Irsay Collection umfasst mehr als 400 Objekte – vom ersten Kampfmantel, den Cassius Clay 1965 als Muhammad Ali trug, bis zur Original-Manuskriptrolle von Jack Kerouacs „On the Road“ (von Zach Bryan für 12,1 Millionen Dollar ersteigert). Der Großteil der Objekte ist jedoch Rock-&-Roll-Memorabilia, darunter Ringo Starrs blauer Saphir-Pinky-Ring (für 120.650 Dollar versteigert) und Jim Morrisons Notizbuch von 1969 (266.700 Dollar).

Die Versteigerung der legendären Gitarren brachte jedoch das meiste Geld – und die schweißtreibendste, nervenaufreibendste Spannung – in die Veranstaltung. David Gilmours „Black Strat“ wurde für 14,55 Millionen Dollar verkauft und brach damit den Rekord für die teuerste je versteigerte Gitarre. Es waren unglaublich angespannte Minuten, in denen zwei Bieter um die Gitarre kämpften, der das Solo von „Comfortably Numb“ entsprungen ist.

Tseitlins Strategie beim Bieten

Das war Lot 24, nur drei Positionen vor Tiger, und ich frage Tseitlin, wie er sich in diesem Moment gefühlt hat. „Ich dachte: Ich hoffe, der Typ, der nicht gewonnen hat, sagt sich: ‚Gut, dann gehe ich jetzt nach Tiger’“, sagt er. „Denn es gab ein paar Leute, von denen ich wusste, dass sie auf bestimmte Dinge boten, und das war ihre Strategie: Wenn sie das eine nicht bekommen, gehen sie nach dem anderen. [Aber] es hätte keine Rolle gespielt, wenn es diese Summe erreicht hätte. Wir waren bereit, darüber hinauszugehen. Tiger ist uns sehr wichtig, also waren wir bereit.“

Tseitlin ist sich nicht sicher, wie hoch sein maximales Gebot gewesen wäre – aber nichts hätte ihn davon abhalten können, das zu erwerben, was er als die ikonischste Gitarre aller Zeiten beschreibt (und die nun zweitteuerste). Tseitlin ersteigerte außerdem Garcias McIntosh-MC2300-Verstärker von 1973 und bot kurz auf Eric Claptons „The Fool“ Gibson SG mit. Die ging schließlich für 3 Millionen Dollar weg. „Der Clapton-Markt ist gerade etwas seltsam, einfach wegen der politischen Seite der Dinge – und das hat sich bei der Auktion voll auf ‚The Fool‘ ausgewirkt“, sagt Tseitlin.

Lange Zeit glaubte man, Garcia habe Tiger bei seinem letzten Konzert vor seinem Tod im August 1995 gespielt – doch das wurde inzwischen widerlegt. Das schmälert ihre Bedeutung jedoch nicht. „Wenn man ein Jahrzehnt mit etwas verbringt, steckt die eigene DNA darin“, sagt Trucks. „Ich habe Jerry nie kennengelernt, war nie in seiner Nähe. Aber er ist eine so gewaltige Präsenz in dieser ganzen Szene und in jedem Venue, in dem wir je gespielt haben. Er hängt in der Luft, genau wie Duane Allman. Auf irgendeine Weise halten die Instrumente den Faden am Leben.“