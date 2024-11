Mit den Mandalorianischen Shriek-Hawk-Trainern hat Hasbro Pulse zwei neue Actionfiguren aus dem „The Mandalorian“-Universum auf den Markt gebracht. Wir testen beide Actionfiguren.

Test: „Star Wars: The Black Series“ – Mandalorianische Shriek-Hawk-Trainer

Das Shriek-Hawk-Trainingsteam besteht aus vier Mandalorianern, die Teil der so genannten „Children of the Watch“ waren. Deshalb befindet sich auf ihren Schulterstücken das Siegel des Schreifalken – der auch das Symbol der Todeswache war. Das Shriek-Hawk-Trainingsteam beteiligte sich an einer Kriegspartei, um das Findelkind Ragnar zu retten. Unter dem Kommando von Trainingsteams entwickeln mandalorianische Shriek-Hawks Fähigkeiten für Jetpack-Einsätze, Erkundungs- und Rettungsmissionen.

Schreifalken, in der Sprache Mando’a als Jai’galaar bekannt und auch als Raptoren bezeichnet, sind große, räuberische Reptilien, die ihren Ursprung auf dem Planeten Mandalore hatten. Der mandalorianische Clan Vizsla nutzte das Bild eines Schreifalken, der sich auf seine Beute stürzt, als Symbol für ihr Clanwappen. Dieses Zeichen wurde später auch von der Fraktion der mandalorianischen Death Watch übernommen.

Die neuen Hasbro-Pulse-Figuren sind 15 Zentimeter groß und habe einige Bewegungspunkte. Dazu je ein Lasergewehr und eine Laserpistole, sowie je ein Jetpack. Das Set ist für 54,99 Euro in den Handel gekommen.

Postitiv:

Beweglicher Helmsensor.

gut definierte Körper- beziehungsweise Rüstungsformen.

Negativ:

Geschmacksache, aber die Langwaffen sehen sich sehr ähnlich.

Die Rüstungen könnten deutlich abgeranzter aussehen. Diese beiden mandalorianischen Shriek-Hawk-Trainer sind anscheinend neu im Einsatz

Dass Mandalorianer ihren Helm nicht abnehmen dürfen, ist klar. Diese zwei Figuren können es dementsprechend auch nicht. Daher wirkt es ein wenig uncanny, dass man unter die Helme schielen kann und zwei unbearbeitete Gesichtsvorlagen erkennt. Ein unangenehmer „Man without a Face“-Effekt entsteht.

Wo sind die Shriek-Hawks, die Schreifalken? Fehlt leider in diesem Set.