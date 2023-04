„The Mandalorian“: Cameos von Lizzo, Jack Black und Christopher Lloyd

In der 6. Episode von „The Mandalorian“ („Guns for Hire“, Staffel 3) kommen Bo-Katan (Katee Sackhoff) und Mando (Pedro Pascal) auf Plazir-15 an. Was die Fans in dieser Folge jedoch besonders überrascht: die Gastauftritte von Jack Black, Lizzo und Christopher Lloyd im Star-Wars-Universum. Black spielt Captain Bombardier, Lizzo die Herzogin und Lloyd den Kommissar Helgait.

Captain, Kommissar und Herzogin auf Plazir-15 – Episodeninhalt

Nach ihrer Ankunft in der luxuriösen Welt von „Plazir-15“ werden Mando und Bo-Katan zu einem Treffen mit den Herrschern des Planeten abgeholt. Die wichtigste Herrscherin ist die Herzogin (Lizzo). Früher regierte ihre Familie, als auf Plazir-15 noch eine Monarchie herrschte. Doch als sich die Zeiten änderten, war sie der Meinung, dass sich auch ihr Planet und sein Regierungsorgan ändern müssten. Dann traf sie Captain Bombardier (Jack Black) und verliebte sich in ihn. Auf Plazir-15 gibt es auch den Kommissar Helgait, der dort Jahrzehnte zuvor ein überzeugter Separatist war, Count Dooku unterstützte und die Republik und die Jedi als den wahren Feind der Galaxis ansah.

„Was haben die hier zu suchen?!“

Lizzo, Jack Black und Christopher Lloyd sind – so ist sich ein Großteil der User auf den Social-Media-Plattformen einig – wunderbare Ergänzungen im Star-Wars-Universum. Manche Twitter-User erklärten aber auch ihren Unmut über die Starbesetzung, etwa mit den Worten „Was tut ihr uns und Star Wars an, was haben die hier zu suchen?!“.

Neue Episoden von „The Mandalorian“ werden jeden Mittwoch auf Disney+ ausgestrahlt.