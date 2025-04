David Lynch: Grabstein mit mystischer Botschaft

David Lynch ist tot – und selbst sein Grab erzählt Geschichten, wie nur er sie hätte inszenieren können. Der Regisseur, bekannt für „Twin Peaks“, „Mulholland Drive“ und „Eraserhead“, ist im Januar 2025 im Alter von 78 Jahren in Los Angeles verstorben. Nun wurde sein letzter Ruheort öffentlich gemacht – und auch dieser trägt seine unverkennbare Handschrift.

Ein Grabstein, der Fragen aufwirft

Lynchs Tochter, die Regisseurin und Autorin Jennifer Lynch, veröffentlichte auf Instagram ein Foto des Grabsteins ihres Vaters. In schlichter Gravur steht dort: „David Keith Lynch“, gefolgt von einer rätselhaften Inschrift: „Night Blooming Jasmine“ – Nachtblühender Jasmin.

Unter dem Foto schrieb Jennifer: „Dad is at rest at Hollywood Forever Cemetery. Visit when you can. I will be.“ – Eine Einladung an Fans und Weggefährten, dem Regisseur ihre letzte Ehre zu erweisen. Der Hollywood Forever Cemetery ist bekannt als Ruhestätte vieler Größen der Filmgeschichte. Und David Lynch fügt sich dort auf ganz eigene Weise ein.

Das Grab von David Lynch:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus X Corp. Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Was bedeutet „Night Blooming Jasmine“?

Obwohl die genaue Bedeutung der Inschrift offen bleibt, spekulieren Fans weltweit über ihre Symbolik. Einige erinnern sich an Lynchs frühere Äußerungen über den betörenden Duft des Nachtjasmins – auch bekannt als Lady of the Night. In einem seiner berühmten Wetterberichte während der Pandemie 2021 sagte Lynch: „Jetzt werden die Tage wieder länger und der Frühling steht vor der Tür. In LA wird der nachtblühende Jasmin bald wieder die Luft mit seinem wunderbaren Duft erfüllen.“

Auch ein Reddit-Nutzer verwies auf ein Interview aus dem Jahr 2016, in dem Lynch über den „DNA-Code“ von Los Angeles sprach. „Wenn du den Nachtjasmin riechst, kannst du fast Clark Gable oder Gloria Swanson sehen.“ Die Pflanze scheint für ihn Symbol einer fast übernatürlichen Verbindung zwischen Stadt, Erinnerung und Sinneseindruck gewesen zu sein. Wie eine stille Hommage an das alte Hollywood.

Ein unvollendetes Kapitel

Trotz seines fortgeschrittenen Alters war Lynch bis zuletzt voller kreativer Pläne. Schauspielerin und langjährige Wegbegleiterin Naomi Watts berichtete kürzlich, dass er noch bis kurz vor seinem Tod neue Projekte plante: „Er war noch lange nicht fertig. Ich habe das kreative Feuer in ihm gesehen.“ Diese Worte lassen erahnen, wie viel noch in ihm schlummerte – Ideen, die womöglich nie das Licht der Leinwand erblicken werden.