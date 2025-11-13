The Bros. Landreth im Interview: „Man kann nicht ewig auf Tour leben“

In der Gitarrenszene – und ganz besonders in den USA und in seiner Heimat Kanada – ist der Name Joey Landreth längst ein Household Name: einer der besten zeitgenössischen Gitarristen, extrem versiert und vielseitig, aber stets songdienlich. Gemeinsam mit seinem Bruder David bildet er das Herz von The Bros. Landreth, die auch in Europa in puncto Größe des Publikums langsam, aber stetig wachsen. Nun legt die Band ihr neues Album „Dog Ear“ vor – wir haben The Bros. Landreth zum Gespräch getroffen.

Joey, David – Ihr neues Album „Dog Ear“ klingt wieder sehr nach Liveband. Können Sie etwas über die Entstehung erzählen?

Joey Landreth: Wir hatten nach der letzten Tour 2023 strategisch etwas Zeit freigehalten. Meine Frau und ich hatten ein Baby auf dem Weg, also wussten wir, dass wir Zeit zum Runterkommen brauchen. Gleichzeitig wollten wir ein Zeitfenster fürs Schreiben und Aufnehmen reservieren. Die Band fühlte sich gerade so gut an – das hat uns geholfen, die Idee fürs Album zu formen. Es war klar: Es ist wieder Zeit für eine Liveband-Platte.

Unser letztes Album entstand ja während der Pandemie – komplett anders. Unser damaliger Drummer saß in Nashville, nahm dort seine Parts auf, während wir wegen der Beschränkungen nie mehr als drei Leute im Studio sein konnten. Dieses Mal wollten wir das Gegenteil: ein richtiges Bandalbum. Selbst unser Front-of-House-Techniker Ian Phillips war der Engineer bei den Aufnahmen. Es ist also wirklich ein Bandprojekt geworden, das sich wie eine Rückkehr zu unseren Wurzeln anfühlt. Ich glaube, es markiert den Beginn einer neuen Ära – wir werden in den kommenden Jahren viele solcher Alben machen.“

Schreiben Sie gezielt für die jeweiligen Alben oder entstehen die Songs einfach so?

Joey Landreth: Wir haben im Vorfeld viel geschrieben, aber es gab kein Konzept. Wir schreiben einfach das, was uns in dem Moment beschäftigt.

David Landreth: Oft ist es so: Wir schreiben, was uns inspiriert, und erst wenn man am Ende die Songs beisammen hat, erkennt man einen roten Faden. Wir schreiben über persönliche Dinge, Geschichten, die uns bewegen, über Erfahrungen, die wir verarbeiten. Wenn man viele Songs in einem Zeitraum schreibt, erzählen sie meist die Geschichte einer bestimmten Lebensphase. Dieses Mal – nicht ausschließlich, aber sehr deutlich – geht es um die Frage:

Wer sind wir jetzt? Als Väter, als Partner, als Freunde. Wie verändern Kinder unsere Beziehungen – zueinander, zu unseren Frauen, zu uns selbst? Wer wollen wir sein, jetzt, wo die wilden Zwanziger vorbei sind und wir langsam auf die Vierzig zugehen? Das war nicht geplant, aber rückblickend merkt man: Genau das hat uns beschäftigt – und das verbindet die Songs.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Hat das Vatersein verändert, wie Sie Ihre Karriere planen?

Joey Landreth: Sehr. Wir reisen immer noch viel, aber längst nicht mehr so wie früher. Früher waren wir über 200 Tage im Jahr unterwegs, manchmal fast 300. Jetzt ist es uns wichtig, zu Hause zu sein. Wir legen fest, wie lange wir unterwegs sind und wie lange wir dazwischen daheim bleiben. Touring bleibt zentral, aber wir waren immer eine Liveband – das gehört zu uns. Also nehmen wir die Familien mit, wann immer es geht. Und wenn das nicht klappt, sind wir sehr genau, was wir zusagen.

David Landreth: Was mit Kindern wirklich wichtig wird: zu lernen, die eigenen Grenzen zu verteidigen. In diesem Job gibt es wahnsinnig viel Druck, ständig überall zu sein, jede Gelegenheit zu nutzen. Man hat das Gefühl: Wenn man Nein sagt, ruiniert man seine Karriere. Aber nach 15 Jahren merkt man – nein, wir sind immer noch da. Wenn wir Entscheidungen treffen, die für unsere Familien gut sind, können wir das auch in zehn oder zwanzig Jahren noch machen.

Unsere Frauen müssen wissen, dass sie uns vertrauen können. Diese Stabilität hält uns als Musiker am Leben. Es verändert also, wie wir denken – aber im positiven Sinne. Es macht uns zu besseren Menschen, besseren Vätern, besseren Ehemännern.

The Bros. Landreth: Wir waren ständig auf Tour, und das hat nichts Gutes gebracht

Sie deuteten schwierige Jahre in der Vergangenheit an.

Joey Landreth: Oh ja. 2015, 2016 waren Jahre, in denen wir zu allem Ja sagten. Wir waren ständig auf Tour, und das hat nichts Gutes gebracht.

David Landreth: Wir waren so erschöpft, dass wir die Band drei Jahre stillgelegt haben. Ich konnte einfach nicht mehr. Es hat meine Ehe kaputtgemacht, und ich musste nach Hause, um sie zu reparieren – und mich selbst gleich mit. Mit Kindern lernt man dann: Man ist verantwortlich, aber man will diese Zeit auch nicht verpassen. Die Kindheit geht so schnell vorbei. Ich will nicht irgendwann auf dem Sterbebett denken: ‚Verdammt, das hätte ich anders machen sollen.‘

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Das klingt nach einer wichtigen Erkenntnis. Ist es schwer, Nein zu sagen?

Joey Landreth: Ja, total. Aber die Pandemie hat vielen gezeigt, dass das Leben weitergeht, auch wenn man pausiert. Früher hieß es: Wenn Sie nicht auf Tour sind, sind Sie vergessen. Aber nach drei Jahren Pause standen die Leute wieder in Scharen vor der Bühne – noch begeisterter als vorher. Und auch große Künstler sagen mittlerweile Tourneen ab, weil sie sagen: ‚Das killt mich. Ich brauch eine Pause.‘ Und das Publikum reagiert verständnisvoll. Das hat die Kultur verändert – zum Besseren.

Woher kommt dann dieser Druck, ständig liefern zu müssen?

David Landreth: Am Ende gibt es Kunst und es gibt Kommerz. Wenn wir schreiben, aufnehmen oder spielen, ist das Kunst. Alles drum herum ist Geschäft. Und Geschäft will wachsen – das ist in einer kapitalistischen Welt so. Ich nehme das niemandem übel, wir betreiben ja unser eigenes Label. Aber die Wahrheit ist: Das meiste Geld kommt vom Touren. Und Touren ist hart. Es geht, wenn man’s gesund und ausgewogen angeht, aber man muss akzeptieren, dass Musiker Menschen sind. Man kann nicht ewig auf Tour leben. Man braucht Zuhause, Familie, Routinen – das gehört zu einem vollen Leben dazu.

Hilft es, dass Sie auch Sponsorships oder Gear-Kooperationen haben? Joey, Sie sind in der Gitarrenwelt ja längst ein Star, arbeiten viel mit Firmen zusammen.

Joey Landreth: Sehr sogar. Wir haben früh gelernt, dass man als Musiker besser fährt, wenn man mehrere kleine Einnahmequellen hat. Niemand von uns ist reich, aber wenn Sie hier ein bisschen verdienen und dort ein bisschen, dann ist die Miete bezahlt. Eine Pedal-Kooperation kann vielleicht das Jahr überbrücken, wenn Sie mal weniger touren. Früher galt sowas als Kommerz. Ich sehe es anders: Diese Projekte sorgen dafür, dass ich touren kann – und trotzdem Vater bin.

Und ehrlich gesagt: Ich liebe Gear. Gitarrenbauer sind herrlich schräg, und wir haben dabei viel Spaß. Außerdem entsteht so ein weltweites Netzwerk – eine Community, die ich großartig finde.

Sie haben Bonnie Raitt auf dem Album – eine Legende. Wie kam das zustande?

David Landreth: Wir haben Bonnie 2014 kennengelernt. Sie ist wirklich eine unserer Heldinnen – wir sind mit ihren Platten aufgewachsen. Zehn Jahre später schrieb sie uns, dass sie einen unserer Songs aufnehmen will. Dann wurde es die erste Single ihres Albums, und sie hat dafür sogar einen Grammy gewonnen. Es war das Coolste, was einem Song von uns je passieren konnte – und wahrscheinlich auch das Coolste, was uns als Band je passieren wird. Und ich bin völlig okay damit.

Joey Landreth: Und sie ist dabei so menschlich geblieben. Wir haben uns ausgetauscht, am Telefon gesprochen, sie hat uns ihre Gesangsspuren geschickt. Ich freue mich riesig darauf, sie wiederzusehen – diesmal ein bisschen mehr als Kollegin. Aber sie wird für uns immer eine Legende bleiben.

Wie funktioniert Ihre Dynamik als Brüder nach all den Jahren?

Joey Landreth: Wie alles im Leben: Es ist Arbeit. Wir arbeiten an unserer Beziehung, wir kommunizieren viel, geben uns Feedback – auch wenn es unangenehm ist. Aber wir kennen uns so gut, dass wir keine Worte verschwenden müssen. Und Vatersein hat das nochmal verändert. Es erdet Sie. Ich liebe meine Kinder über alles – und plötzlich sehen Sie in jedem Menschen das Kind, das jemand liebt. Das verändert, wie Sie durch die Welt gehen. Und es verändert auch, wie wir miteinander umgehen. Es ist schön, zu sehen, wie mein Bruder seinen Sohn erzieht.

David Landreth: Und umgekehrt. Außerdem wohnen wir auf derselben Straße, eine Minute voneinander entfernt. Unsere Familien sind eng, wir sind beste Freunde. Ich war in diesem Beruf nie allein. Wenn’s gut läuft, teilen wir das. Wenn’s mies läuft, teilen wir das auch. Und das ist unbezahlbar.

Joey, Sie haben zwischendurch solo gearbeitet. Was haben Sie daraus gelernt?

Joey Landreth: Es war wichtig, diese Perspektive zu bekommen. Ich habe viel über mich gelernt – musikalisch und persönlich. Aber es ist schon anders: Wenn Sie nach einem Gig allein im Hotelzimmer sitzen, ist es still. Und wenn Sie im Set etwas ändern und die Band sagt: ‚Was immer du willst‘ – dann merken Sie, wie sehr Sie Feedback brauchen. Ich hatte tolle Musiker dabei, darunter auch Roman Clarke, der jetzt unser Drummer ist. Aber es ist eben etwas anderes, wenn man den Erfolg oder Misserfolg teilen kann – so wie jetzt. Wenn Sie sich nach einer Nachricht wie der mit Bonnie Raitt ansehen und sagen: ‚Können Sie glauben, dass Bonnie Raitt unsere Worte singt?‘ – das ist unvergleichlich.

Was steht für Sie jetzt an?

David Landreth: Das Album kommt im November, danach werden wir wohl zwei Jahre damit touren. Wir wollen einfach weiter ehrliche Musik machen – Songs, die uns etwas bedeuten. Keine Spielchen, kein Zynismus, einfach ehrlich. Wir sind dankbar, dass wir das überhaupt dürfen. Das war immer der Traum: unsere Songs spielen. Jetzt geht’s nur darum, vielleicht ein paar neue Leute zu erreichen, ein paar neue Freunde zu finden. Ich wünsche mir, mehr mit anderen zu arbeiten – Songs schreiben, aufnehmen, gemeinsam kreativ sein.

Joey Landreth: Früher war ich da sehr kontrollierend – das Set, die Parts, alles musste stimmen. Heute bin ich offener. Ich will andere Musiker reinholen, die eigene Ideen mitbringen. Ich habe gelernt, dass man dadurch oft mehr über sich selbst erfährt. Wenn Sie jemandem Raum geben, entsteht manchmal etwas, das Sie nie allein gefunden hätten. Und das macht uns am Ende noch mehr zu uns selbst. Deshalb: mehr Offenheit, mehr Musik, weniger Druck.

Was ist Ihr Erfolgsgeheimnis nach all den Jahren?

David Landreth: Wir haben uns von Anfang an keine übergroßen Ziele gesetzt. Wir wollten einfach Musik machen, vielleicht mal in Europa spielen – das war’s. Und alles, was seither passiert ist, fühlt sich an wie ein Geschenk.

Joey Landreth: Genau. Wenn zwei Leute mehr im Publikum stehen, ist das ein Gewinn. Wenn es gleich viele sind, auch. Wir genießen das einfach. Vielleicht ist das das Geheimnis: klein träumen – und sich über alles andere freuen.