Pet Shop Boys spielen in Berlin Raritäten! Tickets, Termine, Vorverkauf

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Unter dem Titel „Obskur Pet Shop Boys“ präsentieren die Pet Shop Boys an zwei Abenden in Berlin eine Setlist mit Albumtracks, die nicht als Single veröffentlicht wurden, dazu B-Seiten und Fan-Favoriten. Der Ticketverkauf startet am 29. Mai.

Und die Konzerte finden im kleinen Rahmen statt: Im „Huxleys Neue Welt“ in Berlin. Die Pet Shop Boys dazu: „Wir freuen uns sehr darauf, bei diesen Shows tiefer in unser Songrepertoire einzutauchen und Albumtracks, B-Seiten und Fanlieblinge live zu präsentieren, die sonst nicht zur Setlist gehören.“

Den Berlin-Gigs gehen fünf aufeinanderfolgenden Abenden im Electric Ballroom in Camden (London) voran, wo sie ihr „Obskur“-Programm bereits aufführten und gefeiert wurden: „Es gibt nicht viele Acts, die fünf ausverkaufte Shows auf die Bühne bringen, indem sie nur B-Seiten, Albumtracks und keine Hits versprechen. Aber die Pet Shop Boys haben es geschafft, ohne ins Schwitzen zu geraten.“

Für die „Obskur“-Shows probten Neil Tennant und Chris Lowe 35 Songs aus einer mehr als vier Jahrzehnte umfassenden Karriere. Darunter die „Suburbia“-B-Seite „Jack The Lad“ aus dem Jahr 1986 als Live-Premiere.

Obskur Pet Shop Boys

12. & 13.07.2026 Berlin – Huxleys Neue Welt

Bereits bestätigt:

Pet Shop Boys

Dreamworld: The Greatest Hits Live

10.07.2026 Mönchengladbach – SparkassenPark

11.07.2026 Berlin – Waldbühne

Präsentiert werden die beiden Konzerte am 10. und 11. Juli im Rahmen der „Dreamworld: The Greatest Hits Live“-Tour von „Musikexpress“.

Tickets für die neu bestätigten Shows im Huxleys Neue Welt in Berlin gibt es ab Freitag, den 29. Mai, 11 Uhr für 100,00 Euro zzgl. Gebühren an allen bekannten CTS-VVK Stellen sowie unter der Hotline 01806 – 570070 (0,20 €/Anruf inkl. MwSt. aus allen deutschen Netzen), auf fkpscorpio.de und eventim.de.