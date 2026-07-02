„The Passion of the Christ“ kehrt in die Kinos zurück

Mel Gibsons Blockbuster „The Passion of the Christ“ von 2004 kehrt im September in die US-Kinos zurück – als Vorspiel zum Nachfolgefilm „The Resurrection of the Christ: Part One“, der im Mai 2027 anläuft.

Der Wiederanlauf läuft vom 10. bis 17. September und wurde in 4K-Auflösung neu restauriert. Die Rückkehr auf die Leinwand dient als Auftakt zu Gibsons Sequel „The Resurrection of the Christ: Part One“, das ab dem 6. Mai 2027 über Lionsgate in den Kinos zu sehen sein wird. Wie der „Hollywood Reporter“ berichtet, wird der neue Film von Cedar Hill sowie von Mike Ilitch Jr. Productions als Executive Producer begleitet.

„The Passion of the Christ“ wurde zum erfolgreichsten christlichen Film und zum erfolgreichsten Independent-Film aller Zeiten. Im Januar 2025 sprach Gibson im Podcast „The Joe Rogan Experience“ über seine Pläne für ein Sequel und erklärte, er habe sieben Jahre lang gemeinsam mit seinem Bruder und dem Drehbuchautor Randall Wallace an dem Stoff gearbeitet.

Gibson über das Sequel

„Mein Bruder, ich und Randall haben uns da alle zusammengetan“, sagte der Schauspieler. „Es sind also ein paar gute Köpfe am Werk, aber da ist auch einiges Verrücktes dabei. Und ich glaube, um die Geschichte wirklich richtig zu erzählen, muss man beim Fall der Engel beginnen – was bedeutet, dass man sich an einem anderen Ort befindet, in einer anderen Sphäre. Man muss in die Hölle. Man muss in den Scheol.“

Gegenüber Rogan bestätigte er außerdem, dass Jim Caviezel erneut als Jesus von Nazareth zu sehen sein werde, und beschrieb den kommenden Film als „sehr ehrgeizig“.

„Den Film in einer beeindruckenden neuen Restaurierung zurück in die Kinos zu bringen ermöglicht es dem langjährigen Publikum, ihn auf eine völlig neue Weise zu erleben, während eine neue Generation ihn erstmals auf der großen Leinwand entdecken kann“, erklärte Kevin Grayson, President of Worldwide Distribution der Lionsgate Motion Picture Group, in einem Statement am Mittwoch. „Dies markiert zugleich den Beginn der Reise zu ‚The Resurrection of the Christ: Part One‘ – einem der ambitioniertesten und meisterwarteten Glaubensfilme, die je auf die Leinwand gebracht wurden.“