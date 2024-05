Ein ereignisreicher Tag für The Script: Am Freitag (17. Mai) hatte die Band gleich zwei wichtige News zu verkünden. Bei Instagram gaben die Iren bekannt, dass ihr neues Album „Sattelites“ am 16. August erscheinen wird. Fans dürfen sich auf insgesamt zwölf neue Songs freuen. Die Leadsingle „Both Ways“ feierte am selben Tag bereits Premiere. Ebenfalls am Freitag (17. Mai) wird um 18 Uhr das Musikvideo zu dem heiteren Pop-Funk-Stück erscheinen.

The Script auf Welttournee

Die Albumankündigung für „Sattelites“ war nicht die einzige frohe Botschaft, die The Script zu verkünden hatten. Im selben Instagram-Post gab die Band bekannt, noch dieses Jahr auf Welttournee zu gehen. Im August startet die Tour in Nashville, Tennessee. Daraufhin spielt die Gruppe 10 weitere Shows in den USA und ein Gig in Kanada am 16. August in Toronto. Das letzte Nordamerika-Konzert findet am 11. Oktober in Atlanta statt. Danach reist die Gruppe nach Europa.

Im November startet dann der Europa-Teil der Welttournee. Das erste Konzert geben The Script in Belfast, gefolgt von einer Heimat-Show in Dublin. Nach mehreren Konzerten in Großbritannien spielt die Pop-Rock-Gruppe in Paris, Brüssel, Mailand, Amsterdam und Deutschland.

Das sind die Deutschland-Shows:

03.12.2024: Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle

09.12.2024: Berlin, Uber Eats Music Hall

10.12.2024: München, Zenith

Tickets für die Deutschlandtermine gibt es ab Mittwoch (22. Mai) um 09:30 im Vorverkauf bei Magenta Music und RTL Plus. Allgemeiner Vorverkaufsstart ist dann am 24. Mai ab 09:30 Uhr.

The Script-Tour ohne Mark Sheehan

Die bevorstehende Welttournee markiert einen bedeutsamen Schritt für die Band, da sie ihre erste große Tour seit dem tragischen Verlust ihres Gitarristen im April 2023 ankündigt. Sheehan verstarb unerwartet nach einer kurzen, schweren Krankheit. Als dreifacher Familienvater fehlte er bereits bei der US-Tour im Jahr 2022, Sänger Danny O’Donoghue teilte damals mit, dass Sheehan aus familiären Gründen abwesend sei. Der irische Präsident Michael D. Higgins äußerte sich so zum Tod des Musikers: „Durch ihre Musik haben Mark und The Script eine herausragende Rolle bei der Fortsetzung und Förderung dieser stolzen Tradition des irischen musikalischen Erfolgs in der ganzen Welt gespielt.“