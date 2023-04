Mark Sheehan (The Script) im Alter von 46 Jahren gestorben

Mark Sheehan ist tot. Der Gitarrist von The Script verstarb am Freitag (14. April) im Alter von nur 46 Jahren. Das teilte seine Band in einer Meldung mit der Öffentlichkeit. Der Ire starb der Mitteilung zufolge nach kurzer Krankheit in einem Krankenhaus. Sheehan hinterlässt seine Frau Rina Sheehan und seine drei Kinder.

Die genauen Todesumstände sind bisher nicht bekannt. Fakt ist, der Gitarrist war schon im Jahr 2022 nicht bei der US-Tour mit dabei. Damals gab sein Kollege, Frontmann Danny O’Donoghue, bekannt, dass Sheehan aus familiären Gründen nicht anwesend gewesen sei.

Das sagen Musikkolleg:innen und der irische Präsident über Mark Sheehans Tod

Auf Instagram haben zahlreiche Fans und Kolleg:innen in den Kommentarspalten von The Script auf die Todesmeldung reagiert. Der britische Popsänger Calum Scott schrieb dort: „Es tut mir so leid, diese Nachricht zu hören. Liebe Grüße und Gedanken an alle, die mit Mark verbunden sind.“

Der irische Folkrocksänger Hozier hinterließ die Nachricht: „Es macht mich so traurig, davon zu hören. Ich denke gerade an euch alle und an Marks Familie und sende liebe Grüße. Aufrichtiges Beileid an euch alle.“

Der Moderator der „Late Late Show“, Ryan Tubridy, zollte dem Star in der Sendung am Freitagabend Tribut. Er sagte: „Wir sind am Boden zerstört, als wir heute Abend vom frühzeitigen Ableben von Mark erfuhren.“

Auch der irische Präsident Michael D. Higgins sprach über Sheehans Tod, wie „Billboard“ berichtet, und lobte posthum die „Originalität und Exzellenz“ der Band in einem längerem Statement. „Durch ihre Musik haben Mark und The Script eine herausragende Rolle bei der Fortsetzung und Förderung dieser stolzen Tradition des irischen musikalischen Erfolgs in der ganzen Welt gespielt“, so Higgins. Dann sprach er der Familie Sheehan sein Beileid aus.

The Script wurde im Jahr 2001 in Dublin von Gitarrist Mark Sheehan, Sänger Danny O’Donoghue und Schlagzeuger Glen Power gegründet. In Deutschland gelang der Durchbruch besonders durch die Zusammenarbeit mit dem US-amerikanischen Rapper will.i.am: Ihr gemeinsames Stück wurde der Titelsong von Till Schweigers Werk „Kokowääh 2“.