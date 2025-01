The Lumineers: neues Album „Automatic“ ab 14. Februar verfügbar

Pünktlich zum Valentinstag am 14. Februar können sich Fans von The Lumineers freuen, denn dann erscheint das neue Album der Band namens „Automatic“. Der erste Song des Werks, „Same Old Song“, ist schon seit 8. Januar zu hören.

„Same Old Song“ als erste „Automatic“-Single

Zusammen mit der Veröffentlichung auf allen Musik-Streamingdiensten feiert „Same Old Song“ auch mit einem Musikvideo unter der Regie der Filmemacherin Anaïs LaRocca sein Debüt auf YouTube.

Das Video zu „Same Old Song“

Die neu erschienene Lead-Single wurde, genauso wie die restlichen Tracks von „Automatic“, von den beiden Mitbegründern der amerikanischen Alternative-Folk-Band Wesley Schultz und Jeremiah Fraites geschrieben. „Dieses Album markiert 20 Jahre Songwriting zwischen Jeremiah und mir“, erzählt Lead-Sänger Wesley Schultz. „Das Album erforscht einige der Absurditäten der modernen Welt, wie die zunehmend verschwimmende Grenze zwischen dem, was real ist und was nicht, und die Vielfalt der Möglichkeiten, wie wir uns betäuben, während wir versuchen, sowohl Langeweile als auch Reizüberflutung zu bekämpfen.“

Das fünfte Studioalbum von The Lumineers: persönlicher als je zuvor

Ihr insgesamt fünftes Studioalbum (und das erste seit drei Jahren) kann als besonders persönlich beschrieben werden. Vor allem Songs wie „Better Day“ und „Asshole“ scheinen eine neue Ära der Band zu untermalen. Mitbegründer und Songwriter der Band Jeremiah Fraites meint: „Leute, die glauben, dass sie uns durchschaut haben, werden überrascht sein.“

Trackliste von The Lumineers „Automatic“

Same Old Song

Asshole

Strings

Automatic

You’re All I’ve Got

Plasticine

Ativan

Keys On The Table

Better Day

Sunflowers

So Long

Auch die „Automatic“-Welttournee wurde bereits verkündet. Starten soll diese am 23. April in Wien. Auch in Deutschland werden The Lumineers auftreten: am 26.04. in München, am 08.05. in Berlin, am 14.05. in Hamburg und am 15.05. Köln.