The The: „The Comeback Special – Live At The Royal Albert Hall“ erscheint am 01. Oktober

Im Juni 2018 absolvierte Matt Johnson mit seinem Bandprojekt The The eine spektakuläre Comeback-Reihe mit Konzerten in mehreren Ländern auf der ganzen Welt – die erste The-The-Tour seit dem Jahr 2000.

„The Comeback Special – Live At The Royal Albert Hall“ erscheint nun am 01. Oktober: Ein Mitschnitt des ersten von drei London-Gigs, und erhältlich in verschiedenen Konfigurationen. Gleichzeitig vermeldet Johnsons deutscher Partner earMusic, dass ein neues Studioalbum Johnsons in Arbeit sei, das erste seit „NakedSelf“ von 2000.

Zu Johnsons Band zählen aktuell die früheren Mitglieder James Eller am Bass, DC Collard an den Keyboards und Earl Harvin am Schlagzeug, sowie das neue Mitglied Barrie Cadogan an der Gitarre.

Die unterschiedlichen „Comeback“-Formate werden über die The-The-Website in Kürze verkauft. Darunter ein 136-seitiges Art Book mit sechs CDs, exklusiven Fotos, Audio-Inhalten sowie einem Konzertfilm von Regisseur Tim Pope.

Das Tracklisting:

1. Global Eyes

2. Sweet Bird Of Truth

3. Flesh & Bones

4. Heartland

5. The Beat(en) Generation

6. Armageddon Days (are here again)

7. A Long Hard Lazy Apprenticeship

8. We Can’t Stop What’s Coming

9. Phantom Walls

10. Love Is Stronger Than Death

11. Dogs Of Lust

12. Helpline Operator

13. This Is The Night

14. This Is The Day

15. Soul Catcher

16. Bugle Boy

17. Beyond Love

18. Slow Emotion Replay

19. (Like a) Sun Rising Thru My Garden

20. Infected

21. I’ve Been Waiting For Tomorrow (all of my life)

22. True Happiness (this way lies)

23. Uncertain Smile

24. Lonely Planet

PHYSISCHE FORMATE

a) 2-CD Mediabook

b) 3-LP Gatefold

c) Ltd. Farbige 3-LP Gatefold (crystal clear)

d) Blu-ray (Mediabook)

e) DVD (Mediabook)

f) Ltd. Deluxe Box-Set*

Bonus-Inhalt – Ltd. Box-Set:

– 124 Seiten Buch- die ganze Geschichte hinter dem „Comeback Special“, inkl. exklusiver Fotos

– ‚Conversations By Candlelight‘ (Gespräch mit Tim Pope + akustische Schnipsel ausgewählter Songs im Radio Cineola Stil)

– ‚Page By Page Narration‘ (geführte Tour durch die Fotos)

– ‚Morning Becomes Eclectic‘ (Interview + 6 akustische Auftritte bei KCRW in LA während der Tour: ‚The Beat(en) Generation‘, ‚Heartland‘, ‚This Is The Day, ‚Slow Emotion Replay‘, ‚Armageddon Days‘, ‚Lonely Planet‘)

– ‚I Saw The Light‘ (Song, der bei einem Festival anstelle von ‚Phantom Walls‘ gespielt wurde, d.h. nicht im Royal-Albert-Hall-Set ist)