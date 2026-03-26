„They Will Kill You“ hat einen massiven Tarantino-Fetisch

Die Ultrareichen, die sind nicht wie du und ich. Sie kuscheln sich an korrupte Regierungen, behandeln Menschenrechte wie lästige Hindernisse. Sie kaufen traditionsreiche Zeitungen und werfen Milliarden in Medienkonzerne, um private politische Agenden voranzutreiben. Und sie schließen Deals mit dem Teufel – im Tausch gegen Unsterblichkeit und wirklich außergewöhnliche New Yorker Immobilien.

Man muss die Epstein-Akten nicht von vorne bis hinten gelesen haben, um zu erkennen: Wenn es um die obere Einkommensperzentile geht, ist das gelegentliche Opfern an den Fürsten der Finsternis kaum das Ungeheuerlichste, was man sich heutzutage vorstellen könnte. Und man muss auch nicht heimlich von einer Wohnung im Dakota träumen – dem Apartmenthaus aus „Rosemary’s Baby“ – um sich New Yorker vorzustellen, die Satanskulten beitreten, um einen Platz in einer exklusiven Manhattaner Wohnanlage zu sichern. Mietpreisgebundene Zweizimmerwohnung um jeden Preis, Leute.

Dieser Horrorfilm von Roman Polanski aus dem Jahr 1968 wirft einen langen Schatten auf „They Will Kill You“ – auch hier gibt es ahnungslose Opfer, exzentrische Nachbarn, abscheuliche Rituale und den Vermieter aus der Hölle. Dasselbe gilt für „John Wick“, besonders was die Alles-oder-nichts-Set-Pieces angeht. Zazie Beetz hat monatelang trainiert, um die wirklich atemberaubenden – und oft kieferknackenden – Kampfsequenzen hinzubekommen. Und wenn jedes Schauspielertalent ohnehin irgendwann seine fünfzehn Minuten als Action-Star bekommt, hat die „Atlanta“-Veteranin ihren Auftritt redlich verdient.

Das halbvergessene Trash-Meisterwerk „The Sentinel“ aus den Siebzigern, ein Haufen Eat-the-Rich-Satiren und jede Menge Grindhouse-Programmierung von der alten Forty-Deuce wurden ebenfalls in den Topf geworfen – bis hin zu einer Bildsprache, die man als Instagram-Grindhouse-Filter beschreiben könnte. Der mit Abstand dominanteste Einfluss aber – selbst ohne die auffälligen Einstellungen auf Beetz‘ nackte Füße – ist ein bestimmtes Tarantino-Opus vom Beginn des 21. Jahrhunderts. Ein treffenderer Titel für dieses Exploitation-Mixtape wäre vielleicht „They Will Kill-Bill You“ gewesen.

Es ist kein Verbrechen, den Regisseur zu kopieren, der das moderne Publikum erst auf postmoderne Genreübungen scharf gemacht hat – sonst würde die halbe Filmemachergeneration der Neunziger hinter Gittern sitzen. Aber der Tarantino-Fetisch wird im Werk des russischen Regisseurs Kirill Sokolov so ausgeprägt, dass jeder schnelle Zoom und jeder Schockmoment-Einsatz im Score weniger wie ein Adrenalinstoß wirkt und mehr wie ein Rippenstoß mit dem Ellbogen: Schaut her, wir kennen die Referenz. Wohlgemerkt: Niemand hier rümpft die Nase, wenn jemand schweinsmaskierte Schergen mit einer brennenden Axt in einem finsteren Ballsaal bekämpft. Es ist nur so, dass das Vehikel, das einen von einem Showstopper-Duell zum nächsten transportiert, so abgeleitet wirkt, dass selbst Beetz‘ fulminante Prügelorgien den Eindruck von aufgewärmtem Fast Food nicht ganz vertreiben können.

Asia Reaves auf Rachefeldzug

Ihre Heldin heißt Asia Reaves – eine hartgesottene Überlebende eines gewalttätigen Elternhauses und einer zehnjährigen Haftstrafe. Das Ziel: ihre jüngere Schwester Maria finden, zu der sie während ihrer Zeit im Knast den Kontakt verloren hat. Der Aufenthaltsort besagter Schwester: The Virgil, eine schicke Wohnanlage irgendwo im oberen Manhattan, bevorzugte Adresse der absoluten Elite. Die inzwischen erwachsene Maria (Myha’la aus „Industry“) arbeitet dort als Hausmädchen. Auch Asia hat sich unter falschen Vorwänden einen Job verschafft, um sie zu befreien.

Das größte Hindernis dabei? Die Bewohner des Virgil verehren offenbar den Gehörnten, und ihr Meister verlangt ein Opfer – und wer soll das Opferlamm sein? Asia hat vorgesorgt: eine abgesägte Schrotflinte, ein Schwert und ihre eigenen, gut geschliffenen Fähigkeiten im Niederstrecken mehrerer Gegner gleichzeitig. Doch durch eine Reihe von Wendungen, die selbst ohne Spoiler-Skrupel zu verworren wären, um sie hier aufzudröseln, lassen sich die Verfolger der Reaves-Schwestern nicht so leicht aus dem Weg räumen. Also müssen sie eine Armee von Kultmitgliedern bekämpfen, angeführt vom Hausmeister des Gebäudes (Patricia Arquette, mit irischem Akzent ringend und gelegentlich siegreich), und einen Weg finden, aus dem weitgehend verriegelten Gebäude zu entkommen – eine gefährliche Etage nach der anderen.

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Für alle, die von ihren B-Movies mehr erwarten als das Nachspielen eines Rollenspiel-Videospiels, ist das schlechte Nachrichten. Für alle, die einfach im Glanz von Zazie Beetz‘ Stechen, Schießen, Treten, Niederschlagen, Rennen, Springen und massenhafter Racheausübung schwelgen wollen, ist es eine Freude. „Kill Bill“ war bekanntlich ebenso ein Liebesbrief an seinen Star wie eine Liebeserklärung an das gesamte Exploitation-Kino-Spektrum. Und während Sokolov und sein Co-Autor Alex Litvak keine Lust auf Grindhouse-Nostalgie haben, haben sie ihrem weiblichen Lead ein ähnliches Valentinsgedicht auf den Leib geschrieben. Wenn nichts anderes: „They Will Kill You“ ist ein gelungener Machbarkeitsnachweis dafür, Beetz als bankable Headlinerin für künftige Prügelorgien zu etablieren. Ihr Nebenauftritt in „Deadpool 2“ deutete ihre Action-Qualitäten an. Dieser Film bestätigt sie mit Auszeichnung.

Beetz trägt den Film

Reicht das, um „Kill“ außer für eingefleischte Beetz-Fans am Leben zu erhalten? Nun ja, wenn man das Déjà-vu und den Drive-by-Klassenkommentar nicht stört. (Dass viele der nicht-weißen Angestellten im Virgil aus purer Überlebensnot in die korrupten Rituale ihrer Arbeitgeber hineingezogen wurden, ist ein nettes, aber massiv unterentwickeltes Detail; der Anblick zweier Frauen of Color, die sich durch eine bleiche Aristokratie kämpfen, die sie umbringen will, sagt für sich genommen aber ohnehin genug.) Beetz verdient eine bessere, solidere Bühne – und wir, die Fans von Exploitation-Filmen, die ihre gewalttätige, berauschende, blutige Choreografie mit mehr als billigen Dopaminschüben würzen, ebenso. Die Kehrseite: Genau deshalb könnte sie diese Bühne noch bekommen. Mögen tausend Zazie-geführte Leinwandmassaker erblühen.