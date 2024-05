Erneut scheint es schlechte Neuigkeiten zum Gesundheitszustand von Til Schweiger zu geben. Der Schauspieler und Filmemacher werde Medienberichten zufolge in einer Berliner Klinik behandelt.

Wie „Bild“ erfahren haben will, kümmere man sich bei dem jetzigen Krankenhausaufenthalt um das offene Bein von Til Schweiger. Der Kinostar hatte noch vor Kurzem eine Sepsis durch eine Wunde am Bein erlitten und diese scheint noch immer nicht ganz verheilt zu sein. Eigentlich war berichtet worden, dass sich Schweiger demnächst auch einer Herzoperation unterziehen müsse. Laut „Bild“ müsse ein Stent ins Herz eingesetzt werden, um die Folgen von „jahrzehntelangem Zigarettenkonsum“ zu behandeln.

Angeblich werde man die Herz-OP erst in Angriff nehmen können, wenn das Bein vollends verheilt ist. Anderenfalls könne es zu Komplikationen kommen. Für die Operation am Herzen wolle Schweiger ebenfalls in Berlin in die Klinik gehen – angeblich lasse er sich in der Hauptstadt von einem renommierten Kardiologen behandeln.

Freunde können Til Schweiger derzeit nicht erreichen

Weil sein Handy seit einer Woche die meiste Zeit ausgestellt sein soll, könnten Freunde Til Schweiger derzeit nicht erreichen und sich nach seinem Befinden erkundigen. Dies sei für den Filmemacher sehr ungewöhnlich, weshalb sich so mancher nun Sorgen mache. Angeblich hätten ihm seine Kinder das Handy weggenommen, damit sich ihr Vater voll auf seine Genesung konzentrieren kann.