Warum hängt Til Schweiger auf der Dating-Plattform „Raya“ ab?

Die Begründung ist originell, keine Frage. Filmstar Til Schweiger wurde auf der exklusiven Dating-Plattform „Raya“ gesichtet. Einem Netzwerk, das als „Promi-Tinder“ gilt. Doch laut Informationen „Bild“ ist der 60-Jährige Regisseur und Schauspieler dort nicht unterwegs, um eine neue große Liebe zu finden. Sondern reine Freundschaften.

Til Schweiger: „Hier nur für Freunde“

Sein Profil gibt klare Hinweise. Til Schweiger gibt an, auf Mallorca zu leben, aber gerade in Berlin zu sein. Als die Waldbrände in Los Angeles wüteten, postete er derweil Traumfotos vom kalifornischen Himmel („Back in Los Angeles).

Gut möglich, dass Til Schweiger zwischen all den Dreharbeiten einfach nur Gesellschaft sucht. Allerdings zeigt sein „Raya“-Profilbild ihn in Topform. Inklusive Sixpack. Ist das für nur „freundschaftliche Treffen“ so relevant?

Strenge Auswahl: So exklusiv ist Raya

Die App „Raya“ ist nicht für jeden zugänglich. Wer sich anmelden möchte, muss sich verifizieren und durch ein striktes Auswahlverfahren gelangen. Ein hinterlegter Personalausweis und ein Instagram-Account sind Pflicht. So wird sichergestellt, dass sich auf der Plattform nur echte Prominente, Influencer und Unternehmer bewegen.

Macht Til es wie Tochter Luna Schweiger?

Tochter Luna Schweiger war ebenfalls auf der Promi-Dating-App „Raya“ unterwegs.

Rätsel um seinen Profilsong: Sucht er doch mehr?

Til Schweiger hat als Profilsong „In My Feelings“ von Drake gewählt. Im Song heißt es: „Kiki, do you love me? Are you riding?“ – eine Frage nach Loyalität und Zuneigung.

Beziehungsstatus Til Schweiger

Seit der Trennung von Ex-Frau Dana Schweiger (2005), mit der er vier Kinder hat, führte er Beziehungen mit Model Svenja Holtmann und Lehrerin Sandra Biehl, von der er sich 2021 trennte. Zuletzt wurde er laut „Bild“ mit der Hamburgerin Nadine G. und Schauspielkollegin Franziska Machens gesichtet. Offiziell hält sich Til Schweiger zu seinem aktuellen Beziehungsstatus bedeckt.