Till Lindemann: Shelby Lynn bestreitet Berichte über Ermittlungen – „Haufen Bullshit“

In der Kritik: Rammstein-Sänger Till Lindemann

Doppelte Rolle rückwärts. Die Berichte in deutschen Medien vom Donnerstag und Freitagmorgen (13./14. September), dass die örtliche Staatsanwaltschaft in Litauens Hauptstadt Vilnius gegen Shelby Lynn ermitteln würde, sind mittlerweile womöglich präzisiert worden. Auch die Berliner Tageszeitung „Welt“ hatte ein aktuelles Statement der Staatsanwaltschaft in Litauen vorliegen. Darin ist von einer „Voruntersuchung“ die Rede. Reporter der „Bild“ wollen zudem aus dem „Lindemann-Umfeld“ erfahren haben, dass der Rammstein-Frontmann gegen Lynn ausgesagt haben soll.

Nun hat wiederum „Der Spiegel“ (der bekanntlich eine Titelstory und einen „Nachdreher“ über eine angebliche Lindemann-Beziehung zu einer Minderjährigen gefahren hatte) via nochmaliger Direktanfrage bei litauischen Behörden erfahren, dass zwar eine Prüfung auf Verleumdung nach einer Eingabe des Lindemann-Anwalts begonnen wurde. Das Ermittlungsverfahren sollte geräuschlos verlaufen. Somit sind laut der litauischen Ermittler keinerlei Detailinformationen veröffentlicht worden.

Jetzt eine neuerliche Volte.

Stand der Dinge am Freitagnachmittag, den 15. September: Es ist bislang aber keine Anklage erhoben worden.

Zwar habe die Bezirksstaatsanwaltschaft in Vilnius am Freitag dem „Spiegel“ die Ermittlungs-Aufnahme bestätigt. Die Behauptung einer „Falschaussage“ wurde allerdings nicht bestätigt.

Lynn ihrerseits schießt ebenfalls zurück. Sie werde neuerliche rechtliche Schritte gegen die Scharmützel des Lindemann-Camps „in Erwägung ziehen“. Die Berliner Anwälte sind weiterhin in Kampfeslaune. Hatten sie doch grundsätzlich verkündet, Anschuldigungen dieser Art umgehend rechtliche Schritte gegen einzelne Personen einzuleiten.

Die Nordirin Shelby Lynn nutzte nach dem aktuellen Hin-und-Her ihre Social Media-Kanäle.

Sie zeigt dort einen Screenshot des besagten „Bild“-Artikels, in dem über die angeblichen Ermittlungen gegen sie berichtet wurde, mit dem Kommentar. „Voll lustig! Höre davon zum ersten Mal. Die Polizei hat mich nicht kontaktiert, das ist alles Bullshit.“

In ihrer Insta-Story eine weitere Einlassung: „Keine Ahnung, woher das alles kommt!? Gegen mich wird definitiv NICHT ermittelt. Das ist alles so STULLE…!“