Till Reiners ersetzt Jan Böhmermann im Sommer beim ZDF

Wenn Jan Böhmermann in die Sommerpause geht, wird er für diese Zeit von Till Reiners vertreten. Der 40-jährige Stand-Up-Comedian – derzeit in der neuen Staffel von „LOL“ zu sehen – lädt dann für zwei Monate am Freitag auf dem Sendeplatz von „ZDF Magazin Royale“ zu „Till Tonight“.

Start ist am 20. Juni um 23 Uhr. Die aktuelle Sendung wird bereits ab 20 Uhr in der Mediathek verfügbar sein, wie das ZDF mitteilt. Nach Angaben des Senders wird das Format eine Art Mischung aus klassischer Late Night und dem Böhmermann-Konzept mit jeweils einem aktuellen Thema, das Reiners aus seiner Perspektive beleuchten will.

Hinzu kommen Schreibtischaktionen mit Prominenten (unter anderem Hazel Brugger, die mit Reiners oft in der „heute show“ zu sehen ist), Unterwegsfilme des Comedians und die Begegnung mit besonderen Gästen.

Till Reiners will einen freundlichen Vibe ausstrahlen

Gegenüber dem Medienmagazin „DWDL“ sagte der Komiker über seine Vorstellung von „Till Tonight“: „Das neue an der Show ist meine Art des Humors und der Perspektive – und die meines Teams. Junge, talentierte Stand-Up-Comedians, von denen viele noch nie Fernsehen gemacht haben, in deren Augen noch ein Feuer brennt. Das Feuer der Begeisterung fürs Leben! Dieses Feuer will ich verteidigen wie eine Löwenmutter! Wir erfinden den Standup nicht neu, aber natürlich fühl’ ich mich da besonders zuhause.“

Im Vergleich zu Böhmermann soll der Unterhaltungsanteil etwas mehr zählen als die Haltung. Es werde laut Reiners „eine Sendung mit einer guten Tonalität und einem freundlichen Vibe.“

Es wird spannend zu beobachten sein, ob Till Reiners dem in den letzten Jahren oft erfolglosen Late-Night-Format neues Leben einhauchen kann. Zuletzt gab Klaas Heufer-Umlauf seine „Late Night Berlin“ auf und berät bei ProSieben nun Zuschauer, wie sie ihr Leben leichter gestalten können.