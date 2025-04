Klaas Heufer-Umlauf will ProSieben-Zuschauer schlauer machen

Video: Nagelsmann ignoriert Klaas Heufer-Umlauf so was von geil

Klaas Heufer-Umlauf bekommt ein neues Sendeformat bei ProSieben. Der Moderator ist ab dem 22. April immer dienstags und zunächst für acht Folgen der „Experte für alles“.

Nach Angaben des Senders handelt es sich dabei um eine Service-Sendung, bei der die Fragen der Zuschauerinnen und Zuschauer im Mittelpunkt stehen. Die Show wird stets nach „TV Total“ laufen – und nicht wie das nun beendete „Late Night Berlin“ am späten Abend.

Heufer-Umlauf soll in dem Format mit anderen Expertinnen und Experten Themen „testen, probieren und analysieren“. Erste Themen stehen zwar noch nicht fest, aber Ironie und Schabernack bleiben wohl wirklich außen vor. ProSieben deutete etwa an, dass es darum geht, wie man billiger Bahn fährt oder in welchen Produkten Schadstoffe enthalten sind.

Klaas Heufer-Umlauf und die Suche nach Seriösität

Damit das ganze auch zur sprunghaften ProSieben-Zielgruppe passt, wird es auch Fragen geben wie: Was passiert, wenn man nur noch Pfannkuchen isst? Dinge also, die jeder schon mal wissen wollte. Bleibt natürlich die Frage, wie sich die Show von ähnlichen Test-Sendungen bei den öffentlich-rechtlichen-Sendern unterscheidet.

„Ich verspreche: ProSieben hat noch nie so schlau gemacht, auch mich nicht“, sagte Heufer-Umlauf in einem Interview mit der Medienseite „DWDL“. Er wolle ein Stück weit auch etwas zurückgeben an das Publikum nach Jahren im Egozentrik-Modus.

Ohne prominente Teilnehmer, die wie stets das Salz in der Suppe solcher irgendwann an ihre Unterhaltungsrenzen kommenden Formate sind, geht es natürlich nicht. In der Premierensendung wird Sängerin Nina Chuba vorbei schauen. Als weitere Gäste sind Giovanni Zarrella, Teddy Teclebrhan, Elyas M’Barek und Palina Rojinski angekündigt.