ROLLING STONE exklusiv: Chaos, Comedy und „Heulzimmer“: Das Innenleben von Jimmy Fallons „Tonight Show“

Es war ein besonders angespannter Tag am Set der „The Tonight Show Starring Jimmy Fallon“. Der Moderator, der für seine warme und sympathische Präsenz auf dem Bildschirm bekannt ist, verhielt sich bei Produktionsbesprechungen besonders abweisend und gereizt, so ein ehemaliger langjähriger Mitarbeiter gegenüber dem ROLLING STONE. Dann stolperte er durch die Proben vor einem Studiopublikum, das normalerweise bei den Proben für die Late-Night-Show dabei ist. Mitarbeiter, die mit ROLLING STONE über ihre Erfahrungen bei der Tonight Show sprachen, sagen, dass es hinter den Kulissen allgemein bekannt ist, dass es „gute Jimmy-Tage“ gibt – an denen Fallons Witz, Charme und Kreativität voll zur Geltung kommen – und „schlechte Jimmy-Tage“. Dies war ein „schlechter Jimmy-Tag“, so der Mitarbeiter.

Sie sagen, dass Fallon während der Probe an jenem Tag im Jahr 2017 verwirrt zu sein schien, als er Witze auf dem Blatt Papier, das er in der Hand hielt, durchstrich, sich kurz mit dem Publikum unterhielt und dann verwundert auf das gleiche Blatt Papier zurückblickte.

„Er konnte sich nicht daran erinnern, dass er es gerade selbst durchgestrichen hatte“, sagt der Mitarbeiter. „Ich dachte: ‚Oh, mein Gott, er [scheint] betrunken zu sein. Er weiß nicht, was er tut. Das könnte furchtbar sein – das könnte das Ende der Show sein.'“ Ein anderer Mitarbeiter sagt, dass auch er den Vorfall über eine Live-Schaltung in sein Büro miterlebt hat.

Laut zwei aktuellen und 14 ehemaligen Mitarbeitern ist die Tonight Show seit Jahren ein toxischer Arbeitsplatz – weit außerhalb der Grenzen dessen, was in der Hochdruckwelt des Late-Night-TV als normal gilt. Sie sagen, das hässliche Umfeld hinter den Kulissen beginne an der Spitze mit Fallons unberechenbarem Verhalten und habe sich bis zu den ständig wechselnden Führungsteams – neun Showrunner in den letzten neun Jahren – durchgesickert, die anscheinend nicht wissen, wie sie zu Jimmy Nein sagen sollen. Ehemalige Mitarbeiter beschreiben die Tonight Show als eine angespannte und „ziemlich mürrische Atmosphäre“, wobei einige behaupten, sie seien von ihren Chefs, einschließlich Fallon selbst, herabgesetzt und eingeschüchtert worden. Die Mitarbeiter beschreiben, dass sie Angst vor Fallons „Ausbrüchen“ und seinem unerwarteten, widersprüchlichen Verhalten hatten. Viele dieser Mitarbeiter äußerten ihre Bedenken durch Beschwerden bei der Personalabteilung, aber die Probleme bei der Tonight Show blieben bestehen.

Viele der ehemaligen Mitarbeiter sagen, sie hätten die Show wegen ihrer psychischen Gesundheit verlassen; einige sagen, sie seien von der Tonight Show gefeuert worden

Sieben ehemalige Mitarbeiter sagen, dass ihre psychische Gesundheit durch ihre angeblichen Erfahrungen bei der „Tonight Show“ beeinträchtigt wurde. Diese Mitarbeiter sagen, dass es alltäglich war, Leute darüber scherzen zu hören, dass sie „sich umbringen wollen“, und dass sie die Umkleidekabinen der Gäste im Büro als „Heulzimmer“ bezeichneten, weil sie dorthin gingen, um ihre Emotionen rauszulassen, wenn sie über ihre angebliche Misshandlung verärgert waren.

Die ehemaligen Mitarbeiter, die mit ROLLING STONE sprachen, baten aus Angst vor Vergeltungsmaßnahmen um Anonymität. Sie arbeiteten in verschiedenen Positionen bei der Serie, von Produktionsmitarbeitern über Büroangestellte bis hin zu den Autoren der Serie. Viele der ehemaligen Mitarbeiter sagen, sie hätten die Show wegen ihrer psychischen Gesundheit verlassen; einige sagen, sie seien von der Tonight Show gefeuert worden.

„Es ist schade, denn es war mein Traumjob“, sagt ein ehemaliger Mitarbeiter. „Der Traumjob vieler Leute ist es, für die Late Night Show zu schreiben, und wenn sie das tun, wird es sehr schnell zu einem Albtraum. Es ist traurig, dass es so ist, vor allem, wenn man weiß, dass es nicht so sein muss.“

ROLLING STONE hat während der Berichterstattung für diese Geschichte mehr als 50 ehemalige und aktuelle Mitarbeiter der Tonight Show kontaktiert. Nachdem sie sich mit Vertretern von Fallon und NBC in Verbindung gesetzt hatten, nahm ROLLING STONE Kontakt zu weiteren 30 aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern auf. Während viele von ihnen Fallons immenses Talent und seine komödiantischen Fähigkeiten lobten, erklärte sich kein einziger bereit, über die Arbeit bei der Tonight Show zu sprechen oder etwas Positives darüber zu sagen. Auch keiner der neun Showrunner der Sendung seit 2014 wollte sich offiziell über den Namensgeber der Sendung äußern – sie gaben nicht einmal Unterstützungserklärungen ab, wie es in der Unterhaltungsbranche üblich ist.

Vertreter von Fallon wollten sich für diese Geschichte nicht äußern. Nach der Veröffentlichung dieses Berichts entschuldigte sich Fallon jedoch bei seinen Mitarbeitern in einem Zoom-Gespräch. „Es ist peinlich und ich fühle mich so schlecht“, sagte Fallon laut zwei Personen, die an dem Gespräch teilnahmen. „Es tut mir leid, wenn ich Sie und Ihre Familie und Freunde in Verlegenheit gebracht habe … Ich fühle mich so schlecht, dass ich es Ihnen nicht einmal sagen kann.

In einer Erklärung verteidigte ein Sprecher von NBC die Sendung – erwähnte aber nicht Fallon selbst. „Wir sind unglaublich stolz auf die Tonight Show, und ein respektvolles Arbeitsumfeld hat für uns oberste Priorität“, sagte der Sprecher. „Wie an jedem Arbeitsplatz gab es auch bei uns Probleme, die von den Mitarbeitern angesprochen wurden; diese wurden untersucht und gegebenenfalls wurden Maßnahmen ergriffen. Wie immer ermutigen wir Mitarbeiter, die das Gefühl haben, dass sie ein Verhalten erlebt oder beobachtet haben, das mit unseren Richtlinien unvereinbar ist, ihre Bedenken zu melden, damit wir entsprechend darauf reagieren können.“

Sieben ehemalige Mitarbeiter sagen, dass ihre psychische Gesundheit beeinträchtigt wurde – und fügen hinzu, dass es alltäglich war, Leute darüber scherzen zu hören, „dass sie sich umbringen wollen“.

Nachdem er die Zuschauer bei „Saturday Night Live“ für sich gewonnen hatte, festigte Fallon seinen Ruf als einer der beliebtesten Entertainer im Fernsehen, als er 2009 die NBC-Sendung „Late Night With Jimmy Fallon“ moderierte. Fallons alberner, liebenswürdiger, musikalisch begabter und mittelmäßiger Zugang zum Publikum und zur Comedy machten ihn leicht sympathisch und für die Massen ansprechend. Für die Zuschauer zu Hause schien Fallon sich selbst nicht allzu ernst zu nehmen; sein Charisma und sein Talent auf dem Bildschirm brachten die Menschen zum Lachen und zur Freude. Als bekannt wurde, dass er 2014 die Moderation der Tonight Show von Jay Leno übernehmen würde, war die Aufregung riesengroß.

Die „Tonight Show With Jimmy Fallon“ erreichte bei ihrer Premiere unglaubliche 11,3 Millionen Zuschauer. Während der gesamten ersten Staffel konkurrierte die Show mit anderen Late-Night-Shows und erreichte durchschnittlich zwischen 3 und 4 Millionen Zuschauer pro Folge. An Erfolgen und viralen Momenten hat es der Sendung nicht gemangelt. „Slow Jam the News“ ist ein beliebtes Segment, in dem politische und mediale Persönlichkeiten wie Präsident Obama und Brian Williams gemeinsam mit Fallon die aktuellen Ereignisse analysieren, während die Roots mit Slow Jams, R&B-Musik und Improvisationen aufwarten. Dann gibt es noch das „Wheel of Musical Impressions“, bei dem Fallon Sängerinnen und Sängern Vorgaben macht und sie bittet, andere Künstler so gut wie möglich zu imitieren, wie z. B. Ariana Grande, die Celine Dion imitiert und „Can’t Feel My Face“ von The Weeknd singt. Das Video von Grande und Fallons Nachahmungen wurde auf YouTube bereits 169 Millionen Mal angesehen.

Aber hinter den Kulissen gab es eine überraschende, dramatische und hässliche Veränderung im Arbeitsumfeld, wie drei Mitarbeiter berichten, die ursprünglich für Late Night With Jimmy Fallon arbeiteten und dem Team dann zur Tonight Show folgten. Natürlich gab es zusätzlichen Druck, als die Sendung umgestellt wurde – die Tonight Show ist eine der traditionsreichsten Fernsehserien. Diese Mitarbeiter sagen auch, dass sie eine Veränderung spürten, weil Michael Shoemaker, der Late Night während Fallons Laufzeit leitete, nicht zur „The Tonight Show “wechselte und in der Nähe blieb, um Late Night With Seth Meyers zu produzieren.

„Die Produzenten spürten diesen Druck, und das übertrug sich auf alle ihre Mitarbeiter. Die Leute, die unter ihnen arbeiteten, fühlten diesen Druck, dass man, wenn man einen Fehler machte, weg war und leicht ersetzt werden würde“, sagt ein ehemaliger Mitarbeiter. „Du hast all diese NBC-Seiten im Gebäude, die bereit sind, deinen Job zu übernehmen“.

Natürlich gibt es bei jeder großen Fernsehsendung Druck, Chaos und Fluktuation, bei täglichen Sendungen sogar noch mehr. Aber was bei der Tonight Show geschah, war nach Aussage der Mitarbeiter höchst ungewöhnlich für das Late-Night-Fernsehen. Die Sendung hat in ihren neun Jahren im Fernsehen sechs verschiedene Führungsteams gehabt. Im Jahr 2014 begann Josh Lieb als Showrunner. Mike DiCenzo, Katie Hockmeyer und Gerard Bradford übernahmen 2016 als Trio. Von 2018 bis 2019 hatte Jim Bell eine kurze Amtszeit, gefolgt von Late Night With Jimmy Fallon und Tonight Show-Veteran Gavin Purcell von 2019 bis 2020. Jamie Granet-Bederman und Nedaa Sweiss lösten Purcell im Jahr 2020 als Co-Showrunner ab, bis Chris Miller im März 2022 den Job antrat.

„Ich glaube einfach nicht, dass sie einen Leiter gefunden haben, der die Serie zusammenhalten kann“, sagt ein ehemaliger Mitarbeiter.

„Man wusste nie, welchen Jimmy wir bekommen würden und wann er einen Wutanfall bekommen würde“

Und das hat zu einer chaotischen Atmosphäre unter den Mitarbeitern geführt, von denen viele das Vertrauen in die Führungsspitze verloren haben.

„Niemand hat Jimmy ‚Nein‘ gesagt. Jeder ist auf Eierschalen gelaufen, besonders die Showrunner“, sagt ein anderer ehemaliger Mitarbeiter. „Man wusste nie, welchen Jimmy wir bekommen würden und wann er einen Wutanfall bekommen würde. Schauen Sie, wie viele Showrunner so schnell gegangen sind. Wir wissen, dass sie es nicht lange ausgehalten haben.“

Psychisch war ich am tiefsten Punkt meines Lebens. Ich wollte nicht mehr leben. Ich dachte die ganze Zeit daran, mir das Leben zu nehmen

Angesichts der ständig wechselnden Besetzung an der Spitze berichten die Mitarbeiter, dass sie Albträume im Zusammenhang mit der Arbeit hatten und sich in einem ständigen Zustand der Angst befanden. Ein ehemaliger Mitarbeiter berichtet, dass er während seiner Arbeit bei der Show seine erste Panikattacke hatte und zum ersten Mal Medikamente gegen Angstzustände bekam. Ein anderer Mitarbeiter sagt, er habe die körperlichen Auswirkungen seiner nachlassenden psychischen Gesundheit gespürt, z. B. dünner werdendes Haar und geschwächte Nagelbetten. Vier weitere Mitarbeiter berichten, dass sie aufgrund ihrer Erfahrungen in Therapie sind. Drei Personen gaben an, dass sie aufgrund des Arbeitsumfelds Selbstmordgedanken hegten.

„Psychisch war ich am tiefsten Punkt meines Lebens. Ich wollte nicht mehr leben. Ich dachte die ganze Zeit daran, mir das Leben zu nehmen“, sagt ein ehemaliger Mitarbeiter. „Ich wusste zwar, dass ich es nie tun würde, aber in meinem Kopf dachte ich: ‚Warum denke ich nur ständig daran?

Ein Mitarbeiter sagt, er habe während seiner Zeit bei der Showrunnerin Granet-Bederman fast 20 Pfund abgenommen, habe sich ständig gereizt gefühlt und sich jede Nacht in den Schlaf geweint.

„Ich kenne andere Leute in [meiner] Abteilung, die ebenfalls unglücklich über die [falsche] Behandlung waren, aber es war nie so, dass einer von uns genug Macht hatte, um etwas zu sagen“, sagt dieser Mitarbeiter. „Es fühlte sich immer so an: ‚Du solltest dankbar sein, dass du einen Job hast, und du solltest dankbar sein, dass du diese Position bei dieser Show, bei diesem Sender hast. Jeder möchte an dieser Stelle sein. Du hast hart gearbeitet, um hierher zu kommen – es sollte nicht so sein, dass du undankbar bist.'“

Laut den meisten Mitarbeitern, die mit dem ROLLING STONE sprachen, ist es hinter den Kulissen allgemein bekannt, dass Fallons Temperament, seine Stimmung und sein Umgang mit den Mitarbeitern sprunghaft sind. Diese Mitarbeiter sagen, sie hätten miterlebt, wie Fallon Crew-Mitglieder anschnauzte, sich über die kleinsten Dinge aufregte und Mitarbeiter aus Frust beschimpfte und herabsetzte. Drei ehemalige Mitarbeiter sagen, dass er sie vor anderen Kollegen und Crewmitgliedern beschimpft hat.

„Wenn Jimmy schlechte Laune hat, ist der Tag für alle verdorben“, sagt ein ehemaliger Mitarbeiter. „Die Leute machten im Büro keine Witze, standen nicht herum und unterhielten sich nicht miteinander. Es war eher so, dass man sich auf das konzentrieren musste, was man zu tun hatte, denn Jimmy hat schlechte Laune, und wenn er das sieht, könnte er ausrasten.“

„Wir haben es zu tun“ war eine häufig verwendete Phrase im Büro, um sich gegenseitig zu warnen, wenn Fallon „keinen guten Tag“ hatte und somit auch alle anderen einen harten Tag vor sich hatten.

Im Laufe der Jahre gab es immer wieder Gerüchte und Klatschartikel über Fallons Beziehung zum Alkohol. Im Jahr 2016 brachte die New York Post eine Geschichte, in der behauptet wurde, dass NBC-Führungskräfte über Fallons Alkoholkonsum besorgt waren. Fallon dementierte dies in einem 2017 veröffentlichten Profil der „New York Times“ und sagte: „Ich könnte niemals einen Tagesjob machen, wenn ich jede Nacht trinken würde. Das ist nur ein Tritt, wenn man am Boden liegt.“

Aber zwei Mitarbeiter sagen, sie hätten Fallon 2017 scheinbar betrunken bei der Arbeit gesehen. Zwei weitere Mitarbeiter sagen, dass sie bei verschiedenen Gelegenheiten in den Jahren 2019 und 2020 dachten, sie hätten Alkohol in Fallons Atem gerochen, als sie mit ihm während der Arbeit einen Aufzug betraten. Laut acht ehemaligen Mitarbeitern schien Fallons Verhalten davon abhängig zu sein, ob er vom Vorabend verkatert schien.

„Wenn etwas nicht in Ordnung war, wussten wir alle, wie wir uns danach zu verhalten hatten, nämlich Augenkontakt zu vermeiden und keinen weiteren Fehler zu machen“, sagt ein ehemaliger Angestellter. „Das passierte bei der kleinsten Kleinigkeit… Wir mussten die ganze Sache abblasen, der Sketch fand nicht statt, und wenn so etwas passierte, machte man sich einfach fertig.“

„„Manchmal bekamen wir den netten Jimmy, aber das war nicht oft der Fall“

Das unberechenbare Verhalten des Talkshow-Moderators führte zu einer weit verbreiteten Angst bei denjenigen, die mit ihm zu tun hatten, sagen die Mitarbeiter. „Manchmal bekamen wir den netten Jimmy, aber das war nicht oft der Fall“, sagt ein ehemaliger Mitarbeiter. „Es war einfach sehr, sehr traurig für mich, dass dieser wirklich talentierte Mann ein so schreckliches Umfeld für die Leute dort geschaffen hat.“

Ein Mitarbeiter sagt, je nach Fallons Stimmung hätten sie das Gefühl gehabt, dass seine Notizen und Rückmeldungen passiv-aggressiv sein konnten – persönliche Beleidigungen im Gegensatz zu konstruktiver Kritik. Sie sagen, er habe Kommentare geschrieben wie: „Geht es Ihnen gut? Brauchen Sie wirklich Hilfe?“ Rolling Stone hat Fotos von den angeblichen Notizen der Angestellten von Fallon eingesehen, auf denen zu lesen ist: „Ugh, lahm. Was ist nur los mit dir? Du hast dich selbst übertroffen.“ Derselbe Mitarbeiter sagt, dass Fallon auch kämpferische E-Mails, von denen eine von Rolling Stone eingesehen wurde, an bestimmte Mitarbeiter schickte, wenn er mit ihrer Arbeit unzufrieden war.

Zwei Mitarbeiter erinnern sich daran, wie Fallon mitten in einer Aufzeichnung mit dem Komiker Jerry Seinfeld das Crewmitglied beschimpfte, das für seine Stichwortkarten zuständig war. Sie sagen, es sei ein unangenehmer Moment gewesen. Seinfeld forderte Fallon auf, sich bei dem Mitarbeiter zu entschuldigen, was er dann angeblich auch tat. Die Mitarbeiter sagen, dass dieser Vorfall, der ihnen unangenehm war, nicht in die Fernsehfassung der Sendung aufgenommen wurde.

„Es war sehr peinlich, und Jerry [Seinfeld] sagte: ‚Du solltest dich bei ihm entschuldigen‘, und versuchte fast, daraus einen Witz zu machen“, sagt ein ehemaliger Mitarbeiter. „Es war einer der seltsamsten Momente überhaupt, und es waren so viele Leute dabei, dass es schwer zu vergessen ist.

Vertreter von Seinfeld reagierten nicht auf mehrere Bitten um eine Stellungnahme. Nach der Veröffentlichung der Geschichte schickte Seinfeld jedoch eine Erklärung an ROLLING STONE: „Das ist so dumm. Ich erinnere mich noch sehr gut an diesen Moment… Ich habe Jimmy wegen eines Ausrutschers aufgezogen, und wir haben alle darüber gelacht, wie selten Jimmy aus der Fassung gebracht wird. Es war überhaupt nicht unangenehm. Jimmy und ich erinnern uns noch gelegentlich daran und lachen. Idiotische Verdrehung der Ereignisse.“

Im Sommer 2020 tauchte im Internet ein Video auf, in dem Fallon während eines SNL-Sketches schwarz geschminkt war. Dies geschah in einer Zeit, in der das rassistische und soziale Bewusstsein aufgrund des Mordes an George Floyd und der anschließenden Black-Lives-Matter-Proteste im ganzen Land geschärft wurde. Der Talkshow-Moderator twitterte eine Entschuldigung für das Video und sagte: „Im Jahr 2000 traf ich bei SNL die schreckliche Entscheidung, Chris Rock in schwarzer Maske zu imitieren. Hierfür gibt es keine Entschuldigung. Es tut mir sehr leid, dass ich diese zweifellos beleidigende Entscheidung getroffen habe, und ich danke Ihnen allen, dass Sie mich zur Verantwortung gezogen haben.“ Er sprach auch mit der New York Times über den Vorfall. Während Fallon sich öffentlich zu dem Video äußerte, gab es nach Angaben von Mitarbeitern einen internen Aufruhr, weil die Mitarbeiter nicht glücklich darüber waren, dass der Talkmaster den Vorfall nicht direkt mit ihnen besprochen hatte.

„Es war das erste Mal, dass ich das Video gesehen habe, obwohl mir gesagt wurde: ‚Oh, das ist wieder aufgetaucht'“, sagt ein ehemaliger Mitarbeiter. „Ich bin mir sicher, dass viele andere Mitarbeiter, vor allem jüngere, es auch zum ersten Mal gesehen haben.“

Derselbe ehemalige Mitarbeiter sagt, als der Clip im Internet auftauchte, wollte die Unternehmensleitung ihn zunächst „unter den Teppich kehren“.

„Ich fragte: ‚Werden wir das als erzieherischen Moment nutzen? Werden wir eine Säule des Wandels sein und als Vorbild für die Zukunft dienen?'“

Purcell, der damalige Showrunner, führte daraufhin regelmäßige interne Treffen zum Thema Vielfalt und Kultur ein, und bis heute gibt es bei der Tonight Show einen Rat für Vielfalt und Integration. Einige Mitarbeiter sagen, sie hätten gehofft, dass er die Show nachhaltig verändern wolle. Aber sie wurden einige Monate später enttäuscht, als Granet-Bederman die Sendung übernahm. Sie begann, das Personal zu schikanieren und zu misshandeln, sagen fünf Mitarbeiter.

Ein schwarzer Angestellter sagt, Granet-Bederman habe ihn immer wieder gefragt: „Was ist mit Ihren Haaren los?“ Der Mitarbeiter sagt auch, dass er Zeuge wurde, wie Granet-Bederman Kommentare darüber machte, wie viel die Leute essen würden, indem er zu Mitarbeitern sagte: „Wir essen heute einfach viel und kümmern uns nicht darum, wie wir aussehen?“ Zwei Mitarbeiter sagen, dass sie auch von Sweiss misshandelt wurden, der sie schikanierte, einschüchterte und anbrüllte.

Granet-Bederman und Sweiss reagierten nicht auf mehrere Bitten um eine Stellungnahme. Sweiss verließ die Tonight Show im Jahr 2021, als sie einen Gesamtvertrag mit Universal Television unterzeichnete, und Granet-Bederman verließ die Show im März 2022, als Miller die Sendung übernahm.

„Sie sind die schlimmsten Chefs, die ich je in meinem Leben hatte. Sie nutzen ihre Machtposition aus, um die Mitarbeiter zu schikanieren und so zu behandeln, und der Sender ist sich bewusst, wie sie die Leute behandeln“, sagt ein ehemaliger Mitarbeiter. „Sie lassen es nicht nur zu, sie belohnen es sogar.

Fünf Mitarbeiter sagen, dass sie mit der Personalabteilung über ihre Erfahrungen hinter den Kulissen der Tonight Show gesprochen haben, als sie die Show freiwillig verließen, aber auch während ihrer Beschäftigung. Ein langjähriger Mitarbeiter sagt, dass er seine Probleme nie der Personalabteilung gemeldet hat, weil er zu Beginn seiner Tätigkeit bei der Show miterlebt hat, wie Kollegen von ihm versucht haben, mit Vertretern der Personalabteilung zu sprechen und daraufhin von der Show gefeuert wurden.

„Sie schützen uns nicht“, sagt der ehemalige Mitarbeiter. „Sie tun nichts für uns.“

Sie sind die schlimmsten Chefs, die ich je in meinem Leben hatte. Sie nutzen ihre Machtposition aus, um die Mitarbeiter zu schikanieren und so zu behandeln, und der Sender weiß, wie sie die Leute behandeln.

Ein anderer ehemaliger Mitarbeiter sagt, er habe sich an die Personalabteilung gewandt, um seine Bedenken über die Arbeit unter Granet-Bederman zu äußern. Nachdem sie per E-Mail um ein formelles Treffen mit der Personalabteilung gebeten hatten, sagte sie, dass Granet-Bederman sie auf einen Plan zur Leistungsverbesserung gesetzt habe – ein Schritt vor disziplinarischen Maßnahmen bis hin zur Kündigung. Sie sagen, sie seien überrascht gewesen, als sie erfuhren, dass Granet-Bederman mit ihrer Leistung bis zu diesem Zeitpunkt nicht zufrieden war. Der Angestellte sagt, er habe danach von der Personalabteilung gehört, und bei einem anschließenden Treffen mit Vertretern der Personalabteilung von NBC habe er seine Probleme und Sorgen mitgeteilt, darunter auch, dass er Selbstmordgedanken habe. Sie sagen, dass sie später einen E-Mail-Austausch zwischen der Personalabteilung und Granet-Bederman sahen, der von Rolling Stone eingesehen wurde und in dem der Personalvertreter den Mitarbeiter gegenüber Granet-Bederman verunglimpfte.

„Das war super frustrierend für mich und irgendwie niederschmetternd, weil ich das Gefühl hatte, endlich jemanden auf meiner Seite zu haben, und ich habe schnell gelernt, dass das nicht der Fall war“, sagen sie. „Alles, was ich der Personalabteilung mitteilte, wurde dann an meinen Vorgesetzten weitergeleitet, so dass es kein sicherer Raum war. Ich hatte das Gefühl, dass sie im Interesse einer einzelnen Person handelten und nicht im Interesse des Ganzen.“

Der Mitarbeiter fand eine andere Stelle, und als er sein Kündigungsgespräch hatte, fühlte er sich nicht wohl dabei, ehrlich über seine Erfahrungen zu sprechen; Granet-Bederman erschien zum abschließenden Gespräch mit der Personalabteilung, was normalerweise bei einem Kündigungsgespräch mit der Personalabteilung nicht der Fall ist.

„Ich hatte das Gefühl, dass es sich um eine Einschüchterungstaktik handelte“, sagten sie. „Und ich hatte nicht das Gefühl, dass ich meine Erfahrungen über meine Zeit bei der Show äußern konnte, weil alles nur auf Jamie [Granet-Bederman] zurückfallen würde.“

Für einen dritten ehemaligen Mitarbeiter war es ärgerlich und verwirrend, ohne Angabe von Gründen gefeuert zu werden, vor allem, weil er ein langjähriger Mitarbeiter war, der nach jahrelanger Arbeit bei Late Night With Jimmy Fallon zur The Tonight Show gewechselt war. Der Mitarbeiter sagt, er habe nie eine Warnung oder ein negatives Feedback zu seiner Arbeit erhalten und sei von der Entlassung überrumpelt worden.

„Ich habe später mit der Personalabteilung telefoniert, und sie meinte: ‚Ja, so etwas habe ich noch nie gesehen. Sie sagte: ‚Ich weiß nicht, warum Sie entlassen werden. Du hast doch nichts falsch gemacht…. Ich habe noch nie erlebt, dass jemand ohne Grund gefeuert wird“, sagt die ehemalige Mitarbeiterin.

„The Tonight Show“ wurde Anfang Mai eingestellt, als der Streik der Autoren begann. (Die Show, die Mitglieder der Writers Guild of America beschäftigt, wäre sonst Ende des Monats in die Sommerpause gegangen.) Nachdem NBC und Fallon selbst Berichten zufolge die Gehälter der Mitarbeiter während des Streiks drei Wochen lang gezahlt hatten, wurden die Angestellten anschließend in unbezahlten Urlaub geschickt. Letzte Woche haben Fallon und die anderen Late-Night-Moderatoren Stephen Colbert, Jimmy Kimmel, Seth Meyers und John Oliver eine gemeinsame, begrenzte Podcast-Serie mit dem Namen Strike Force Five gestartet, solange der Autorenstreik andauert. Die Erlöse aus dem Podcast kommen den Mitarbeitern der Moderatoren zugute, die wegen des Streiks arbeitslos sind. Zwar haben sich die Hollywood-Studios kürzlich mit dem WGA-Verhandlungsausschuss getroffen und die Gespräche wieder aufgenommen, doch ist unklar, wie lange der Streik noch andauern wird. Die „Tonight Show“ und andere Late-Night-Sendungen befinden sich in der Schwebe, während sie darauf warten, dass beide Seiten eine Einigung erzielen.

„Sie alle müssen den Kopf aus dem Sand stecken und etwas gegen die offensichtlichen Probleme unternehmen, von denen wir alle wissen, dass sie bestehen“

Im Jahr 2021 wurde die Tonight Show, die von Universal Television, Broadway Video und Fallons Produktionsfirma Electric Hot Dog produziert wird, von NBC bis 2026 verlängert. Obwohl es im vergangenen Jahr einen Wechsel in der Führung der Show gegeben hat und Miller 2022 die Leitung übernehmen wird, sagen die Mitarbeiter, dass die Show aufgrund der wechselnden Showrunner und Fallons angeblichem Verhalten pessimistisch ist, was die Zukunft der Tonight Show angeht. Die Mitarbeiter wünschen sich langfristige Veränderungen in der Arbeitsumgebung der Tonight Show. Sie sagen auch, dass sie wollen, dass Fallon und NBC, die sich der Probleme der Tonight Show in der Vergangenheit durchaus bewusst sind, zur Verantwortung gezogen werden und die Bedenken der Mitarbeiter ernst nehmen, um das Umfeld zum Besseren zu verändern.

„Ich liebe die Tonight Show, und ich liebe Comedy. Ich habe diesem Ort mein Herz und meine Seele gegeben. Ich möchte, dass sie Erfolg haben und gut abschneiden, aber damit das passiert, müssen große Veränderungen stattfinden, angefangen bei Jimmy“, sagt ein ehemaliger Mitarbeiter. „Sie alle müssen den Kopf aus dem Sand stecken und etwas gegen die offensichtlichen Probleme unternehmen, von denen wir alle wissen, dass sie bestehen.

UPDATE 12:33PM: Diese Geschichte wurde aktualisiert, um die Kommentare von Jerry Seinfeld aufzunehmen.

UPDATE 6:19PM: Diese Geschichte wurde aktualisiert, um die Entschuldigung von Fallon aufzunehmen.