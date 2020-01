4. Todestag: Fans und Familie erinnern an David Bowie

Foto: Getty Images, Evening Standard. All rights reserved.

Das wird Sie auch interessieren





Vor vier Jahren, am 10. Januar 2016, verstarb David Bowie an seiner Krebserkrankung. Anlässlich dafür erinnern sich Fans und Familie des Musikers an seine Kunst – und zollen Bowie auf unterschiedliche Arten Tribut. Auf Twitter und Instagram gedenken dabei auch Bowies Witwe Iman und sein Sohn Duncan Jones dem Musiker.

Der Regisseur Duncan Jones („Moon“) postete ein Foto von seinem Vater in Australien. „Dad, wie er glücklich im australischen Outback relaxt“, so Jones. „Er bleibt am Leben, wenn er im Herzen bleibt“. Bowies Witwe Iman postete mehre Bilder auf Instagram.

Auf einem Bild sind sie und Bowie zu sehen welches Iman mit den Hashtags „EternalLove“ und „BowieForever“ betitelt. Auf einem anderen Bild schreibt sie „Manchmal schleichen sich die Erinnerungen aus meinen Augen und rollen meine Wangen herunter“.

Duncan Jones auf Instagram:

Iman auf Instagram:

Fans auf der ganzen Welt teilten auf kreative Art ihre Wertschätzung mit. Eine Kirche in Amsterdam spielte am 8. Januar, Bowies Geburtstag, seinen Song „Life on Mars“.

Außerdem wurde David Bowie dem „Oxford Dictonary of National Biography“ hinzugefügt. In dem Buch werden die einflussreichsten Personen der britischen Geschichte gelistet. In Bowies Eintrag steht „seine größte Leistung war es, die Gender-Grenzen seiner Jugend in Frage zu stellen und sie zu durchbrechen“.