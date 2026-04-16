Tom Waits‘ erste neue Musik seit 15 Jahren ist ein erschütterndes, makabres Protestlied

Tom Waits‘ erste neue Originalmusik seit 15 Jahren heißt „Boots on the Ground“ – eine bildgewaltig grausame Abrechnung mit Kriegen im Ausland wie im Inland, aufgenommen gemeinsam mit Massive Attack (und zugleich deren erste neue Musik seit 2020). Waits geißelt Soldaten, die Menschen jagen, die als „Brown, mean and young, dumb and full of cum“ gelten, und spart seinen schärfsten Zorn für die Senatoren auf, die sie in den Einsatz schicken. „Now who the hell are these federal pricks? … air-conditioned fuckstick loafers, sittin‘ in a room full of army posters“, fragt er etwa in der Mitte des Songs, der mit Massive Attacks charakteristischen, nachdenklichen Atmosphären in einem bluesigen Schritt dahintrottet. Das alles mündet in den gespenstischen Refrain: „Boots on the ground, boots on the ground.“ Waits‘ Sohn Casey ist ebenfalls als Sänger auf dem Track zu hören.

Der Song erschien am Donnerstag auf den Streaming-Plattformen, begleitet von einem Musikvideo, das Massive Attack gestaltet haben und das Bilder des US-amerikanischen Fotokünstlers thefinaleye zeigt. „Diese Montagearbeit porträtiert eine bedeutsame amerikanische Epoche, die noch keinen Namen hat, und entstand im Nachgang der größten öffentlichen Proteste in der Geschichte der USA – gerichtet gegen ICE-Razzien, die Militarisierung der Sicherheitskräfte im Inland und staatlichen Autoritarismus“, heißt es in der Videobeschreibung, die Links zu verschiedenen US-Organisationen enthält, die Einwanderer unterstützen. Der Song soll später als 12-Inch erscheinen – bereits jetzt vorbestellbar –, mit „Boots on the Ground“ auf der einen und einem Spoken-Word-Stück von Waits, „The Fly“, auf der anderen Seite. Der Erlös aus der 12-Inch kommt der ACLU (American Civil Liberties Union) und dem Immigrant Defense Project zugute.

„Vor vielen Jahren nahm ich eine Einladung von Massive Attack an, zusammenzuarbeiten“, erklärte Waits in einem Statement. „Ihre lange Veröffentlichungsverzögerung hat mich nie beunruhigt. Heute, wie in all den Gestern der Menschheit, garantiert das, dass diese Art von Song nie aus der Mode kommt. Das Tollhaus menschlicher Fehltritte ist ein Festmahl für die Fliegen. Daher würdigt die B-Seite von Massive Attacks kommender 12-Inch ‚The Fly‘ meine Wertschätzung für diesen geflügelten Störenfried.“

Massive Attack über das Chaos

„Es ist eine Ehre für unsere Karriere, mit einem Künstler von Toms Format, Originalität und Integrität zusammenzuarbeiten, aber dieser Track trifft in einer Atmosphäre des Chaos ein“, sagte Massive Attack. „Auf der gesamten westlichen Hemisphäre verschmelzen staatlicher Autoritarismus und die Militarisierung der Polizeikräfte erneut mit neofaschistischer Politik. Im Kontext des amerikanischen Ausnahmezustands – im Inland wie im Ausland – enthält dieser Track Impulse kalter Rücksichtslosigkeit und eines aufgegebenen Verstandes.“

Am Freitag veröffentlicht Massive Attack ein Spoken-Word-Stück, das auf den Texten von Omar El Akkad basiert, dessen Romane „American War“ und „What Strange Paradise“ umfassen und dessen „One Day, Everyone Will Have Always Been Against This“ Massive Attack als „nonfiction masterpiece“ bezeichnen.

Der Song markiert Waits‘ erste Musikveröffentlichung seit seinem Album „Bad as Me“ von 2011 – in den vergangenen Jahren hat der Raubein-Poet einen Großteil seiner kreativen Energie dem Schauspiel gewidmet. Der kehlig-raue Singer-Songwriter wird in Regisseur Martin McDonaghs kommendem Film „Wild Horse Nine“ den Bruder von John Malkovich spielen.

Waits und Massive Attack als Aktivisten

Ein Protestsong wie „Boots on the Ground“ spiegelt den Aktivismus beider Seiten der vergangenen Jahre wider. Massive Attack haben sich unmissverständlich gegen Israels Krieg gegen die Hamas positioniert, und Robert Del Naja von der Gruppe gehörte zu den 500 Demonstranten, die am Samstag in London bei einer Aktion zur Unterstützung der Gruppe Palestine Action festgenommen wurden. Außerdem taten sich die Briten 2023 mit Fontaines D.C. für eine EP zusammen, deren Erlös den Nothilfeeinsätzen von Ärzte ohne Grenzen in Gaza zugutekam.

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Waits räumte 2017 dem Streetart-Künstler Banksy das Recht ein, eine Instrumentalversion seines Songs „Innocent When You Dream“ von 1987 für dessen Walled-Off-Hotel-Installation im Westjordanland zu nutzen. „Zum 100. Jahrestag der ehemaligen britischen Kolonisierung Palästinas und ihrer verheerenden Folgen hat Banksy Opulenz und Dystopie mit seinem Wunsch verknüpft, den Alltag und die Kunst der Palästinenser sichtbar zu machen“, hieß es damals in Waits‘ sozialen Medien. „Die Iren sind keine Fremden gegenüber Leid und Spaltung, und Waits wählte diesen irisch angehauchten Walzer wegen seiner lyrischen, wehmütigen Mischung aus Bedauern und dem Traum von einer Welt ohne Mauern.“ Über den israelisch-palästinensischen Konflikt sang er auch bereits 2006 in „Road to Peace“.