Tom Waits spielt John Malkovichs Bruder im Trailer zu „Wild Horse Nine“

Der Trailer zu Martin McDonaghs „Wild Horse Nine“ ist da – und er zeigt John Malkovich, Sam Rockwell und zur Freude aller Musikfans: Tom Waits.

Der Film spielt im Jahr 1973, kurz vor dem Putsch in Chile, und zeigt Malkovich und Rockwell als CIA-Agenten. Der Trailer beginnt mit dem Duo in einem Flugzeug, wo die beiden streiten, während Malkovich sich auf seine Erfahrung beruft: „Ich habe Menschen in Ländern getötet, die du nicht mal buchstabieren kannst“, sagt er. Waits, der Malkovichs Bruder Chris spielt, taucht etwa bei der Zwei-Minuten-Marke auf.

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„Wild Horse Nine“ wird am 6. November in die Kinos kommen, weitere Rollen spielen Steve Buscemi und Parker Posey. Es ist McDonaghs erster Film seit „The Banshees of Inisherin (Die Todesfeen von Inisherin)“ aus dem Jahr 2022 und seine zweite Zusammenarbeit mit Waits nach „Seven Psychopaths (7 Psychos)“ von 2012. „Sobald Tom auf der Leinwand erscheint, hat er etwas Ikonisches und Hypnotisches“, sagte der Regisseur am Mittwoch gegenüber der „Vanity Fair“.

Waits kehrt auf die Leinwand zurück

Waits hat den Großteil des letzten Jahrzehnts damit verbracht, in Filmen aufzutreten – zuletzt in „Father Mother Sister Brother“ von 2025 (gedreht von seinem langjährigen Weggefährten Jim Jarmusch) sowie in Paul Thomas Andersons Film „Licorice Pizza“ aus dem Jahr 2021.

Sein letztes Studioalbum liegt zwar bereits 15 Jahre zurück („Bad As Me“, 2011), und sein letzter vollständiger Auftritt datiert auf Oktober 2013 (beim Bridge School Benefit) – dennoch blickt er regelmäßig auf sein Werk zurück und feiert Jubiläen mit unveröffentlichten Aufnahmen. Bei einem Gedenkkonzert für seinen Freund, den Produzenten Hal Willner, spielte er 2022 ein kurzes Set und veröffentlichte im vergangenen Jahr eine Version seines Songs „Tom Traubert’s Blues“ von 1976 für die italienische Dokuserie „Il Fattore Umano (Der menschliche Faktor)“.