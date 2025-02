Tony Roberts ist verstorben

Über 50 Jahre lang wirkte er an Filmproduktionen mit, nun ist Tony Roberts verstorben.

50 Jahre an Woody Allens Seite

Bekannt war der Darsteller vor allem für seine langjährige Zusammenarbeit mit Regisseur Woody Allen. So war er beispielsweise in „Der Stadtneurotiker“ (1977), „Eine Sommernachts-Sexkomödie“ (1982), „Hannah und ihre Schwestern“ (1986) und „Radio Days“ (1987) zu sehen. Seine Rollen waren häufig der beste Freund von Allens eigenen Figuren.

Bereits davor hatten sie am Broadway zusammengearbeitet, wo Tony Roberts in den frühen Sechzigerjahren seine Karriere begann. Für seine Rolle in Allens „Mach’s noch einmal, Sam“ (1969) wurde er sogar für den Theaterpreis Tony nominiert. Roberts’ letzte Rolle war 2017 die des Max Kellerman in der Neuauflage des Tanzfilms „Dirty Dancing“.

Im Jahr 2015 veröffentlichte Tony Roberts mit „Do You Know Me?“ einen eigenen Rückblick auf seine Karriere. In diesen Memoiren beschrieb er sich als glücklich, „die letzten Jahre des Goldenen Zeitalters des Broadway mitzuerleben“.

Nun starb er im Alter von 85 Jahren an den Folgen einer Lungenkrebserkrankung. Seine Tochter Nicole Burley bestätigte den Tod gegenüber der „New York Times“.