Sandra Hüller, die zuletzt für ihre Rolle in „Anatomie eines Falls“ für einen Hauptdarstellerinnen-Oscar nominiert war, spricht offen über ihre Ansichten und legt sich mit dem 88-jährigen Filmemacher an.

Im Interview wird Hüller mit einer Aussage von Allen konfrontiert: „Die besten Schauspieler wüssten oft am wenigsten über sich selbst.“ Diese Aussage bringt Hüller zur Weißglut: „Na, herzlichen Glückwunsch. Ich halte diese Ansicht für eine überholte patriarchalische Scheißhaltung aus einer Zeit, die es zum Glück nicht mehr gibt.“ Sie kritisiert damit die Implikation, dass Schauspieler und Schauspielerinnen besser formbar seien, wenn sie weniger über sich selbst wissen. „Diese Art der Regie hat sich überlebt“, so die 46-Jährige gegenüber dem „Stern“.

Sandra Hüller über Woody Allen’s Skandale

Woody Allen ist ein vierfacher Oscar-Gewinner, jedoch auch umstritten wegen seiner Beziehung mit der Adoptiv-Tochter seiner Ex-Frau Mia Farrow, Soon-Yi Previn . Mit Soon-Yi Previn begann Allen eine Affäre – heute sind die beiden verheiratet. Auch Missbrauchsvorwürfe seiner Stieftochter Dylan Farrow, der leiblichen Tochter von Allens Ex-Partnerin, wurden öffentlich gemacht. Allen habe Dylan im Alter von sieben Jahren sexuell missbraucht.

Obwohl Allen nie verurteilt wurde, haben diese Vorwürfe viele Zuschauer beeinflusst, darunter auch Sandra Hüller: „Tatsächlich sehe ich die Filme von Woody Allen heute anders, da ich mehr über die kontroversen Aspekte seines Privatlebens erfahren habe.“ Diese Informationen würden ihre Wahrnehmung seiner Werke stark beeinflussen.

Ihr neuester Film „Zwei zu Eins“, in dem sie zusammen mit Ronald Zehrfeld und Max Riemelt zu sehen ist, startet am 25. Juli (2024) in den deutschen Kinos. Allen hingegen arbeitet gerade als Sprecher und Co-Produzent an einem Kurzfilm, der 2025 veröffentlicht wird.

Hüller gegen Rechtsextremismus

Es ist nicht das erste Mal, dass sich Sandra Hüller mit starker Meinung öffentlich äußert. Sie engagiert sich gegen Rechtsextremismus und spricht offen über die Gefahren, die von rechten Haltungen ausgehen. „Es ist gefährlich für die Demokratie, wenn sich viele Menschen vom rauen Ton der Rechten, von der Ungenauigkeit und Gewalt in ihrer Sprache anstecken lassen“, sagt sie. Hüller, die aus Suhl stammt, hatte im Juni vor der Europawahl auf einer Kundgebung gegen Rechtsextremismus in Leipzig gesprochen und dabei positive Reaktionen erhalten.